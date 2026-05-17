Lebaran Idul Adha 2026, Farel Prayoga Mau Kurban di Sekolah

Penyanyi Farel Prayoga. (Instagram: farelprayoga.real)
JawaPos.com - Penyanyi Farel Prayoga punya keinginan untuk melaksanakan ibadah kurban di momen Lebaran Idul Adha tahun 2026. Farel rencananya akan berkurban di Jakarta.
Farel Prayoga tertarik untuk berkurban di momen Lebaran Idul Adha tahun ini karena sebelumnya sudah sempat berkurban saat masih tinggal di Jawa Timur. Namun di tahun ini, penyanyi yang dikenal publik luas lewat tembang Ojo Dibandingke mau berkurban di sekolahnya di Jakarta.
"Aku sudah ngomong sama om (manajer,red) mau kurban di sekolah. Karena sekolah punya program kurban," kata Farel Prayoga.
Saat disinggung apakah akan berkurban sapi atau kambing, Farel belum dapat memastikannya sekarang. Menurut dia, hal itu masih dalam tahap pembicaraan dengan manajernya.
"Meski uang aku sendiri yang pegang, tapi aku nggak mau over. Om sebagai orang dewasa aku mintain masukannya," ungkap Farel Prayoga.
Farel Prayoga memutuskan pindah sekolah ke Jakarta sejak tahun 2025. Hal itu terjadi setelah ayahnya terjerat masalah hukum atas kasus judi online.
Farel Prayoga membuat keputusan besar memegang uang hasil jerih payahnya sebagai penyanyi setelah sempat mengeluh uangnya tidak jelas dialokasikan untuk apa saja oleh orang tuanya.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!