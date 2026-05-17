Abdul Rahman
Minggu, 17 Mei 2026 | 21.41 WIB

Lebaran Idul Adha 2026, Farel Prayoga Mau Kurban di Sekolah

Penyanyi Farel Prayoga. (Instagram: farelprayoga.real)

JawaPos.com - Penyanyi Farel Prayoga punya keinginan untuk melaksanakan ibadah kurban di momen Lebaran Idul Adha tahun 2026. Farel rencananya akan berkurban di Jakarta.

Farel Prayoga tertarik untuk berkurban di momen Lebaran Idul Adha tahun ini karena sebelumnya sudah sempat berkurban saat masih tinggal di Jawa Timur. Namun di tahun ini, penyanyi yang dikenal publik luas lewat tembang Ojo Dibandingke mau berkurban di sekolahnya di Jakarta.

"Aku sudah ngomong sama om (manajer,red) mau kurban di sekolah. Karena sekolah punya program kurban," kata Farel Prayoga.

Saat disinggung apakah akan berkurban sapi atau kambing, Farel belum dapat memastikannya sekarang. Menurut dia, hal itu masih dalam tahap pembicaraan dengan manajernya.

"Meski uang aku sendiri yang pegang, tapi aku nggak mau over. Om sebagai orang dewasa aku mintain masukannya," ungkap Farel Prayoga.

Farel Prayoga memutuskan pindah sekolah ke Jakarta sejak tahun 2025. Hal itu terjadi setelah ayahnya terjerat masalah hukum atas kasus judi online.

Farel Prayoga membuat keputusan besar memegang uang hasil jerih payahnya sebagai penyanyi setelah sempat mengeluh uangnya tidak jelas dialokasikan untuk apa saja oleh orang tuanya.

