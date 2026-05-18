Makin Menawan, Jungkook BTS Jalani Pemotretan dengan Harper’s Bazaar Korea, Ungkap Tentang Tur 'ARIRANG'

Jungkook BTS. (Soompi)
JawaPos.com - Jungkook yang dikenal sebagai anggota boygrup Korea BTS baru-baru ini berpose untuk pemotretan untuk Harper’s Bazaar Korea edisi Juni.
Dikutip dari Soompi, Senin (18/5), terlihat memukau, pemotretan tersebut merupakan kolaborasi dengan pembuat jam tangan mewah Swiss, Hublot.
Sebagai global brand ambassador, ia berbagi pemikirannya tentang pemotretan tersebut, dengan mengatakan, “Saya sangat menyukai semua hal tentang pemotretan ini, suasana, waktu.”
Ia selalu merasa pemotretan agak sulit, dan tidak pernah benar-benar terbiasa dengannya, tetapi pemotretan dengan Bazaar ini akan tetap menjadi kenangan yang menyenangkan baginya.
Dengan tur dunia BTS yang sedang berlangsung ARIRANG, Jungkook berkomentar, “Sudah sangat lama sejak konser terakhir kami, dan karena kami telah mengerahkan begitu banyak Upaya.”
Ia juga mengungkap, telah memberikan perhatian dalam mempersiapkannya untuk konser, jadi tidak merasa gugup atau khawatir.
Penyanyi itu melanjutkan, “Saat ini, saya begadang di malam hari dengan penuh semangat memikirkan tentang tur dan bertemu penonton di seluruh dunia.”
Ia mengungkap, merasa menjadi diri sendiri ketika berada di atas panggung, mendengar sorak sorai penonton saat menari dan bernyanyi.
Ketika ditanya tentang kesamaan antara dirinya dan visi artistik Hublot, ia menjawab, “Saya pikir kami memiliki gaya artistik yang serupa.”
