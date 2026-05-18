Dear Meiza Aulia! Eza Gionino Akui Banyak Salah, Mulai Hidup Sehat, dan Mau Rujuk Nih

JawaPos.com - Meiza Aulia ingin bercerai dari suaminya aktor Eza Gionio dan sempat melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat, pada September 2025.

Putusan terbaru atas kasus tersebut di tingkat banding, gugatan Meiza Aulia ditolak. Dengan demikian, Eza dan Meiza Aulia masih sah sebagai pasangan suami-istri secara negara, kendati secara agama mereka telah bercerai.

Setelah keluar putusan terbaru atas kasus cerai, Eza Gionino mengaku ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Meiza Aulia dengan alasan masih sangat cinta.

Selain itu, Eza Gionino juga mau mempertahankan rumah tangga dengan pertimbangan agar anak-anak tidak kehilangan kasih sayang dan cinta dari kedua orang tuanya.

"Sekarang kita dikasih waktu untuk sama-sama introspeksi diri. Saya pasti punya salah, nggak mungkin nggak, saya banyak salahnya. Cuma sekarang kembali lagi, saya mau Echa punya pendirian sendiri," tuturnya di bilangan Jakarta Selatan.

Eza Gionino juga mengatakan bahwa dirinya saat ini berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah ujian rumah tangga cukup berat kini dihadapinya.

Tak hanya itu, Eza Gionino juga memastikan menerapkan pola hidup sehat dengan kerap melakukan olahraga padel dan boxing.

"Boxing selain memang passion, saya memang cari uang untuk anak-anak dan Echa," ujar Eza Gionino.