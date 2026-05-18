Banding Gugatan Cerai Meiza Aulia Ditolak, Eza Gionino Akui Masih Cinta dan Berharap Rujuk

Eza Gionino. (Instagram: ezagio)
JawaPos.com - Eza Gionino menceritakan putusan tingkat banding yang sudah keluar beberapa hari lalu terkait gugatan cerai yang dilayangkan Meiza Aulia. Eza menyatakan gugatan ibu tiga anak itu ditolak oleh majelis hakim tingkat banding.
"5 hari lalu sudah keluar putusannya menguatkan putusan sebelumnya. Sampai sekarang, status kita masih sah sebagai suami istri menurut hukum negara, tapi secara agama kita sudah bukan suami-istri," kata Eza Gionino di bilangan Jakarta Selatan.
Eza Gionino menegaskan bahwa dirinya masih cinta dan ingin rujuk dengan Meiza Aulia. Namun, dia merasa tidak dapat memaksakan kehendak. Keinginan yang sama juga harus datang dari Meiza Aulia agar rujuk dapat benar-benar terwujud.
"Jujur saya masih cinta. Harapan saya, siapa sih yang mau pisah, kasihan anak-anak. Contoh kayak tadi malam, mereka (anak-anak) tidur di kanan kiri saya," tuturnya.
Setelah cukup lama terpisah, Eza Gionino kembali bertemu dengan Meiza Aulia di momen perayaan ulang tahunnya ke-36, baru-baru ini. Eza dan Meiza makan malam bareng melibatkan anak-anak mereka.
Eza Gionino mengakui sikap dan perlakuan Meiza Aulia terhadap dirinya dalam pertemuan itu terasa seperti orang asing.
Eza Gionino memberikan waktu untuk Meiza Aulia melakukan perenungan apakah bersedia kembali memperbaiki rumah tangga atau benar-benar akan berpisah.
"Saya kasih dia space lah. Saya serahkan yang terbaik kepada Allah. Ini pilihannya cuma dua, dibukakan hatinya oleh Allah atau kasih jalan yang terbaik untuk kita," ungkap Eza Gionino.
Diketahui, Eza Gionino menikahi Meiza Aulia Coritha di Grand Galaxy Park, Bekasi, Jawa Barat, pada 22 Juli 2018 silam.
