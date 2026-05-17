Ranty Maria Ungkap Hal yang Dianggap Menjatuhkan Rayn Wijaya, Baru Terjadi Setelah Menikah

JawaPos.com - Rayn Wijaya dan Ranty Maria melangsungkan pernikahan di Pulau Dewata pada 26 Januari 2026. Mereka kini tengah menikmati momen-momen kebersamaan setelah resmi menjadi pasangan suami-istri.

Ranty Maria membongkar keisengan yang dia sebut menjatuhkan suaminya. Dan itu baru dilakukan Rayn Wijaya terhadap Ranty setelah mereka resmi menjadi pasangan suami istri.

"Kebiasaannya, aku kasih tahu aja ya beb, dia suka perangkapkan aku di dalam selimut dengan kentutnya dia. Itu gua belum pernah bilang lho, itu menjatuhkan suami saya," ujar Rantu Maria di bilangan Kemang Jakarta Selatan.

Ranty Maria mengaku berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri dengan baik. Dia pun memasak khusus untuk Rayn Wijaya secara rutin di rumah.

"Aku masakin dia di rumah, itu belum terjadi waktu kita pacaran. Kalau belum dinikahin, ngapain dimasakin," ujar Ranty Maria.

Rayn Wijaya menyatakan, dirinya suka sekali dengan masakan sang istri. Menurut dia, masakannya tidak melulu yang wah, menu masakan sederhana juga terasa sangat nikmat ketika yang memasak istrinya. Salah satu menu yang dimasak Ranty Maria untuk Rayn Wijaya adalah tempe.

"Sekarang istriku sudah mulai belajar masak. Sebelum berangkat syuting, aku dikasih bekal gitu," ujar Rayn Wijaya.

Ranty Maria juga mengungkapkan, dirinya belajar memasak dari media sosial dan juga dari teman-temannya yang sudah membangun mahligai rumah tangga sebelumnya.