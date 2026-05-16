The Weeknd Siap Guncang Jakarta, Berikut Harga Tiket dan Ketentuan Lengkapnya

JawaPos.com – Konser After Hours Til Dawn milik The Weeknd di Jakarta dipastikan akan digelar pada 26 dan 27 September 2026 di Jakarta International Stadium.

Dikutip dari akun Instagram promotor resmi @temgmt pada Jum'at (15/5), Promotor menyediakan sejumlah kategori tiket yang dibagi berdasarkan posisi tempat duduk dan pengalaman menonton.

Berikut daftar kategori beserta harga tiket konser The Weeknd: After Hours Til Dawn Jakarta 2026:

· Ultimate VIP Package (CAT 1): Rp12.700.000

· Gold VIP Package (CAT 1): Rp8.700.000

· Early Entry Package (Festival): Rp6.500.000

· CAT 1A, 1B, dan 1C (Numbered Seating): Rp5.500.000

· CAT 2 (Numbered Seating): Rp3.500.000

· Festival (Free Standing): Rp2.900.000