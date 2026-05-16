Sabtu, 16 Mei 2026 | 12.49 WIB

The Weeknd Siap Guncang Jakarta, Berikut Harga Tiket dan Ketentuan Lengkapnya

JawaPos.com – Konser After Hours Til Dawn milik The Weeknd di Jakarta dipastikan akan digelar pada 26 dan 27 September 2026 di Jakarta International Stadium.

Dikutip dari akun Instagram promotor resmi @temgmt pada Jum'at (15/5), Promotor menyediakan sejumlah kategori tiket yang dibagi berdasarkan posisi tempat duduk dan pengalaman menonton.

Berikut daftar kategori beserta harga tiket konser The Weeknd: After Hours Til Dawn Jakarta 2026:

·       Ultimate VIP Package (CAT 1): Rp12.700.000

·       Gold VIP Package (CAT 1): Rp8.700.000

·       Early Entry Package (Festival): Rp6.500.000

·       CAT 1A, 1B, dan 1C (Numbered Seating): Rp5.500.000

·       CAT 2 (Numbered Seating): Rp3.500.000

·       Festival (Free Standing): Rp2.900.000

·       CAT 3 (Numbered Seating): Rp2.750.000

Editor: Hanny Suwindari
