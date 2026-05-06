Alami Hernia Diskus, Yeji ITZY Batasi Partisipasi dalam Konser Mendatang

Yeji ITZY. (soompi)
JawaPos.com - Belakangan ini, Yeji ITZY dikabarkan mengalami masalah kesehatan yang membuat dirinya tak dapat berpartisipasi penuh dalam konser grup.
Dilansir dari Soompi, agensinya yaitu JYP Entertainment memberitahukah bahwa Yeji telah didiagnosis menderita hernia diskus.
Ia mengalami hal tersebut setelah baru-baru ini mengunjungi rumah sakit karena nyeri punggung bawah.
Tenaga medis menyarankan untuk meminimalkan gerakan yang membebani punggung, dimana Yeji akan membatasi partisipasinya.
Termasuk dalam penampilan ITZY di konser TUNNEL VISION mendatang di Jepang pada tanggal 9 dan 10 Mei.
“Halo, ini JYPE, ini adalah pengumuman mengenai kondisi kesehatan Yeji ITZY & partisipasi konser di Jepang,” tulisnya
“Melalui pemeriksaan medis menyeluruh, Yeji didiagnosis menderita hernia diskus dan menerima pendapat spesialis bahwa ia harus meminimalkan Gerakan,” tambahnya
Meskipun mungkin ada beberapa batasan dalam penampilannya, sesuai dengan keinginan Yeji, ia akan berpartisipasi di atas panggung selama konser TUNNEL VISION
“Kami dengan tulus meminta maaf atas kekhawatiran yang mungkin telah dinantikan oleh para penggemar yang menantikan penampilan dan pertunjukannya,” tambahnya
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!