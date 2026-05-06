Aulia Ramadhani
Rabu, 6 Mei 2026 | 15.26 WIB

Alami Hernia Diskus, Yeji ITZY Batasi Partisipasi dalam Konser Mendatang

Yeji ITZY. (soompi)

JawaPos.com - Belakangan ini, Yeji ITZY dikabarkan mengalami masalah kesehatan yang membuat dirinya tak dapat berpartisipasi penuh dalam konser grup.

Dilansir dari Soompi, agensinya yaitu  JYP Entertainment memberitahukah bahwa Yeji telah didiagnosis menderita hernia diskus.

Ia mengalami hal tersebut setelah baru-baru ini mengunjungi rumah sakit karena nyeri punggung bawah.

Tenaga medis menyarankan untuk meminimalkan gerakan yang membebani punggung, dimana Yeji akan membatasi partisipasinya.

Termasuk dalam penampilan ITZY di konser TUNNEL VISION mendatang di Jepang pada tanggal 9 dan 10 Mei.

“Halo, ini JYPE, ini adalah pengumuman mengenai kondisi kesehatan Yeji ITZY & partisipasi konser di Jepang,” tulisnya

“Melalui pemeriksaan medis menyeluruh, Yeji didiagnosis menderita hernia diskus dan menerima pendapat spesialis bahwa ia harus meminimalkan Gerakan,” tambahnya

Meskipun mungkin ada beberapa batasan dalam penampilannya, sesuai dengan keinginan Yeji, ia akan berpartisipasi di atas panggung selama konser TUNNEL VISION

“Kami dengan tulus meminta maaf atas kekhawatiran yang mungkin telah dinantikan oleh para penggemar yang menantikan penampilan dan pertunjukannya,” tambahnya

Editor: Novia Tri Astuti
