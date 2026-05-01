Siap-siap! Lee Jae In, Kim Mu Jun, Jang Da A Bakal Bermain di Film Baru Bertajuk Cherry Boy

Pemeran Film Cherry Boy. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Makin bersinar di dunia hiburan, aktris Korea Jang Da A akan memerankan film baru berjudul Cherry Boy.
Dikutip dari Soompi, Jum’at (1/5), akan ada Lee Jae In, Kim Mu Jun, yang juga menjadi pemerannya
Pada 23 April, perusahaan investasi film tersebut mengatakan Cherry Boy telah menyelesaikan pemilihan pemainnya dengan Lee Jae In, Kim Mu Jun, dan Jang Da A dan akan mulai syuting pada 24 April.
Cherry Boy menyoroti seorang siswi SMA di pedesaan Provinsi Gangwon yang menulis fiksi dewasa untuk menabung uang untuk kuliah di Seoul.
Kemudian ia bertemu dengan seorang siswa pindahan laki-laki yang rapi dan berkulit putih dari Seoul dan mendapatkan inspirasi darinya.
Menariknya, Lee Jae In berperan sebagai Ok Hee, seorang siswi SMA yang menulis fiksi dewasa, lalu Kim Mu Jun berperan sebagai Ri Hwan, seorang mahasiswa yang pindah dari Seoul setelah krisis Dana Moneter Internasional (IMF) dan menginspirasi Ok Hee.
Di sisi lain, aktris Jang Da A berperan sebagai Jung Sook, sahabat Ok Hee yang bermimpi menjadi selebriti karena penampilannya yang menawan.
Di film ini, nantinya ia membawa pesona yang ceria ke dalam cerita dan menambah energi, menjadi daya tarik tersendiri
Lee Jae In, yang telah menyelesaikan pembacaan naskah, mengatakan, “Sejak awal, sesi ini ceria dan menyenangkan,” lalu Kim Mu Jun berpendapat, “Saya gugup karena ini adalah pertama kalinya saya bermain dalam film.”
Jang Da A berkata, “Saya menantikan bagaimana cerita yang segar dan indah dalam naskah ini akan diwujudkan menjadi sebuah film.”
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam