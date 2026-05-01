Siap-siap! Lee Jae In, Kim Mu Jun, Jang Da A Bakal Bermain di Film Baru Bertajuk Cherry Boy

JawaPos.com – Makin bersinar di dunia hiburan, aktris Korea Jang Da A akan memerankan film baru berjudul Cherry Boy.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (1/5), akan ada Lee Jae In, Kim Mu Jun, yang juga menjadi pemerannya

Cherry Boy menyoroti seorang siswi SMA di pedesaan Provinsi Gangwon yang menulis fiksi dewasa untuk menabung uang untuk kuliah di Seoul.

Kemudian ia bertemu dengan seorang siswa pindahan laki-laki yang rapi dan berkulit putih dari Seoul dan mendapatkan inspirasi darinya.

Menariknya, Lee Jae In berperan sebagai Ok Hee, seorang siswi SMA yang menulis fiksi dewasa, lalu Kim Mu Jun berperan sebagai Ri Hwan, seorang mahasiswa yang pindah dari Seoul setelah krisis Dana Moneter Internasional (IMF) dan menginspirasi Ok Hee.

Di sisi lain, aktris Jang Da A berperan sebagai Jung Sook, sahabat Ok Hee yang bermimpi menjadi selebriti karena penampilannya yang menawan.

Di film ini, nantinya ia membawa pesona yang ceria ke dalam cerita dan menambah energi, menjadi daya tarik tersendiri

Lee Jae In, yang telah menyelesaikan pembacaan naskah, mengatakan, “Sejak awal, sesi ini ceria dan menyenangkan,” lalu Kim Mu Jun berpendapat, “Saya gugup karena ini adalah pertama kalinya saya bermain dalam film.”