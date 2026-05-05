Perseteruan Hukum Blake Lively dan Justin Baldoni Resmi Ditutup

JawaPos.com – Blake Lively dan Justin Baldoni resmi menyelesaikan perselisihan hukum terkait film It Ends With Us.

Dilansir dari laman Cinema Express pada Selasa (5/5), Penyelesaian ini mengakhiri konflik panjang yang sempat berlangsung di pengadilan selama hampir dua tahun.

Kedua pihak akhirnya sepakat untuk menutup perkara tersebut sebelum memasuki tahap persidangan lanjutan.

Kesepakatan damai ini tercapai sekitar dua pekan sebelum jadwal sidang federal dimulai. Selama proses hukum berlangsung, kedua belah pihak saling mengajukan berbagai klaim serius. Konflik tersebut sempat menjadi sorotan publik karena melibatkan isu sensitif di industri hiburan.

Sebelumnya, Lively menuduh Baldoni melakukan pelecehan seksual selama proses syuting film tersebut. Ia juga mengklaim mengalami tindakan pembalasan setelah menyampaikan keberatan.

Selain itu, ia menyebut adanya kampanye daring yang merugikan dirinya.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis, kedua pihak menyampaikan komitmen untuk melangkah maju. Mereka menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan saling menghormati.