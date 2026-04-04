Mark Eks NCT Diduga Bersiap Meniti Karier Solo di Amerika Serikat

Mark Lee (Instagram @onyourm__ark)
JawaPos.com – Mark, mantan anggota NCT, diduga tengah mempersiapkan langkah baru untuk membangun karier solo di Amerika Serikat.
Dilansir dari laman The Korea Herald pada Kamis (14/5), Spekulasi tersebut muncul hanya satu bulan setelah dirinya resmi meninggalkan grup dan mengakhiri kontrak eksklusif dengan SM Entertainment.
Perhatian publik semakin meningkat karena penyanyi asal Kanada itu dinilai memiliki peluang besar menembus pasar musik Amerika Utara.
Dugaan mengenai arah baru karier Mark menguat setelah Tunji Balogun, CEO Def Jam Recordings, mengikuti akun media sosial sang penyanyi. Langkah tersebut terjadi tidak lama setelah Mark resmi berpisah dari SM Entertainment pada 8 April 2026.
Dalam industri K-pop, interaksi semacam itu kerap dipandang sebagai sinyal awal kemungkinan kerja sama profesional di masa mendatang.
Def Jam Recordings dikenal sebagai label besar yang memiliki fokus kuat pada genre hip-hop dan R&B. Arah musik tersebut dianggap sesuai dengan karakter musikal Mark selama berkarier di industri hiburan.
Kemampuan berbahasa Inggris serta latar belakang Mark sebagai warga Kanada dinilai menjadi keuntungan besar untuk memasuki pasar Amerika Serikat.
Mark juga sempat memberikan isyarat mengenai perubahan arah karier melalui surat tulisan tangan yang diunggah ke media sosial pada awal April.
Dalam unggahan tersebut, ia mengungkapkan keinginan membuka lembaran baru serta kembali mengeksplorasi minat lama bermain gitar akustik dan menulis lagu berbahasa Inggris. Pernyataan itu semakin memperkuat dugaan bahwa dirinya sedang mempersiapkan proyek musik internasional.
Spekulasi lain muncul setelah Mark terlihat dalam video bersama penyanyi pendatang baru, Genia, yang diunggah pada 23 April. Keterangan video yang menyebut pertemuan K-pop dan pop memunculkan dugaan bahwa keduanya tengah menggarap proyek di studio rekaman.
