Punya 530 Teman KakaoTalk, Chaeyeon Ungkap Alasan Punya Ratusan Kontak di Ponselnya

Chaeyeon tampil sebagai guest star di 12 O'Clock. (Newsen)
JawaPos.com - Baru-baru ini Chaeyeon membahas jumlah teman KakaoTalk miliknya yang cukup mengejutkan publik.
Penyanyi tersebut tampil sebagai bintang tamu bersama Lee Ji Hoon dalam program radio 12 O'Clock Joo Hyun Young yang tayang pada 29 April 2026.
Dalam siaran itu, DJ Joo Hyun-young membacakan pertanyaan dari seorang pendengar mengenai citra Chaeyeon yang dikenal memiliki banyak koneksi.
Pembawa acara menyinggung kabar bahwa Chaeyeon memiliki sekitar 530 teman di KakaoTalk.
Mendengar hal itu, Lee Ji Hoon mencoba menjelaskan bahwa jumlah kontak tersebut kemungkinan karena Chaeyeon memulai karir di usia muda sehingga secara alami bertemu banyak orang dari berbagai bidang.
Kakak dari Chaeryeong ITZY kemudian tertawa dan memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai kontak-kontaknya tersebut.
Ia mengatakan bahwa orang-orang dalam daftar KakaoTalk miliknya berasal dari berbagai kalangan.
Melansir dari Newsen, penyanyi itu mengungkap bahwa setiap kali berganti instruktur Pilates, nomor mereka biasanya tetap tersimpan di ponselnya.
Tak hanya itu, ia juga menyimpan kontak orang-orang dari rumah sakit hingga agen properti yang pernah membantunya mencari rumah.
Karena itulah jumlah kontaknya perlahan terus bertambah tanpa disadari. Penjelasan santai Chaeyeon langsung membuat suasana siaran menjadi lebih lucu dan relatable bagi pendengar.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!