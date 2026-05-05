Punya 530 Teman KakaoTalk, Chaeyeon Ungkap Alasan Punya Ratusan Kontak di Ponselnya

JawaPos.com - Baru-baru ini Chaeyeon membahas jumlah teman KakaoTalk miliknya yang cukup mengejutkan publik.

Penyanyi tersebut tampil sebagai bintang tamu bersama Lee Ji Hoon dalam program radio 12 O'Clock Joo Hyun Young yang tayang pada 29 April 2026.

Dalam siaran itu, DJ Joo Hyun-young membacakan pertanyaan dari seorang pendengar mengenai citra Chaeyeon yang dikenal memiliki banyak koneksi.

Pembawa acara menyinggung kabar bahwa Chaeyeon memiliki sekitar 530 teman di KakaoTalk.

Mendengar hal itu, Lee Ji Hoon mencoba menjelaskan bahwa jumlah kontak tersebut kemungkinan karena Chaeyeon memulai karir di usia muda sehingga secara alami bertemu banyak orang dari berbagai bidang.

Kakak dari Chaeryeong ITZY kemudian tertawa dan memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai kontak-kontaknya tersebut.

Ia mengatakan bahwa orang-orang dalam daftar KakaoTalk miliknya berasal dari berbagai kalangan.

Melansir dari Newsen, penyanyi itu mengungkap bahwa setiap kali berganti instruktur Pilates, nomor mereka biasanya tetap tersimpan di ponselnya.

Tak hanya itu, ia juga menyimpan kontak orang-orang dari rumah sakit hingga agen properti yang pernah membantunya mencari rumah.