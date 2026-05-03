Abdul Rahman
Minggu, 3 Mei 2026 | 17.16 WIB

Arie Untung dan Fenita Menangis di Pesawat Usai Dikabari Anak Lulus UI

Kayla Aeeshya, anak kedua Arie Untung dan Fenita diterima kuliah di Universitas Indonesia (UI). (Instagram: ariekuntung)

JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari keluarga Arie Untung dan Fenita. Anak kedua mereka, Kayla Aeeshya, dinyatakan lulus tes atau diterima kuliah di Universitas Indonesia (UI).

Mengetahui kabar tersebut, Arie Untung dan Fenita langsung menangis haru saat berada di atas pesawat dalam perjalanan menuju Taiwan.

Momen haru pasangan suami-istri yang sudah 21 tahun membangun mahligai rumah tangga ini dibagikan keduanya dalam video di Instagram. Mata keduanya tampak basah tak kuasa membendung perasaan bahagia setelah mengetahui informasi itu.

"Masya Allah saat yang tak terlupakan dalam perjalanan. Kami nangis di pesawat," tulis Arie Untung memberi keterangan pada unggahannya di akun Instagram pribadi, ariekuntung.

Kayla dinyatakan lulus tes dan diterima di Fakultas Teknik untuk program studi Arsitektur. Dalam video itu, diperlihatkan pengumuman yang berisi pernyataan 'selamat! Anda lulus seleksi dan dinyatakan sebagai calon mahasiswa baru Universitas Indonesia.'

Yang lebih membahagiakan Arie Untung dan Fenita, Kayla dinyatakan lulus tes masuk Universitas Indonesia melalui jalur International Undergraduate Program (IUP) atau jalur seleksi kelas internasional di perguruan tinggi (PTN/PTS).

"Bangga sama kalian gavdaffa @kaylaeeshya @yussuf_athalla. Btw, ini bukan pengumuman UTBK ya tapi IUP," ungkapnya.

Dalam video itu, juga terlihat betapa harunya Fenita saat dikabari anaknya bahwa ia diterima kuliah di UI. Fenita berulang kali mengucap syukur kepada Allah atas keberhasilan yang dicapai Kayla, yang bisa menjadi modal untuk kesuksesan lebih besar lainnya di masa depan.

"Alhamdulillah kak. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah kak aku sampai nangis nih. Aku terharu, pipi happy banget," ujar Fenita.

