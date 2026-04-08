Tak Terlalu Mengumbar, Zendaya Ungkap Alasan Mengapa Tidak Akan Mengkonfirmasi Rumor Pernikahan dengan Tom Holland

Zendaya dan Tom Holland. (Pinkvilla)
JawaPos.com - Belakangan ini, aktris Zendaya membahas keputusannya dengan Tom Holland untuk menjaga kehidupan pribadi mereka tetap rahasia,
Dilansir dari Pinkvilla, Rabu (8/4) meskipun rumor tentang pernikahan rahasia mereka telah beredar di internet selama beberapa waktu, keduanya tetap memilih tak terlalu mengumbar
Dalam sebuah episode Modern Love, aktris berusia 29 tahun ini berbagi bagaimana dunia terus penasaran tentang status hubungannya dengan kekasihnya
Apakah mereka sekarang telah memasuki tahap suami istri, ia merasa perlu untuk menjaga beberapa bagian kehidupannya tetap pribadi.
Tom Holland dan Zendaya sendiri dikabarkan telah bertunangan pada Desember 2025, setelah itu Zendaya memamerkan cincinnya di acara-acara penghargaan.
Para pemeran Spider-Man ini bertemu dan jatuh cinta saat bekerja di lokasi syuting film tersebut, yang membuat banyak orang percaya bahwa keduanya akan membagikan semua detail kehidupan
Zendaya tidak akan membiarkan hal itu terjadi, ia berkata, “Yah, saya hanya merasa, bagiku, ada batas yang diterapkan dalam hubungan pribadiku.”
Ia melanjutkan, “Saya paham dan sadar bahwa kami adalah figur publik, tumbuh di depan orang banyak, dan telah bermain dalam film di mana kami saling jatuh cinta.”
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven