Netizen Ngakak Saat Ahmad Dhani, Maia Estianty, hingga El Rumi Berdansa Bersama

Momen saat El Rumi, Ahmad Dhani, hingga Maia Estianty berdansa bersama pasangannya. (istimewa)
JawaPos.com - Resepsi pernikahan El Rumi-Syifa Hadju diwarnai sejumlah keseruan yang terjadi. Acara yang berlangsung di Hotel Raffles Jakarta, Minggu (26/4), diketahui dihadiri banyak tokoh, pejabat, hingga kalangan selebriti.
Salah satu momen seru di acara resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju adalah momen pada saat kedua mempelai pengantin bersama orang tua mereka kompak berdansa bareng dan disaksikan oleh para tamu yang hadir.
Ahmad Dhani berdansa bersama Mulan Jameela, Maia Estianty bersama Irwan Mussry, dan Shendy Hadju bersama Andre Ariyantho. Tak ketinggalan, kedua mempelai pengantin yakni El Rumi dan Syifa Hadju juga ikut berdansa bersama.
Melihat empat pasangan berdansa bersama, banyak netizen ngakak dan memberikan komentar lucu di media sosial. Pasalnya, ketiga orang tua mempelai pengantin ternyata dinilai memiliki kesamaan.
"Bisa kompak gitu ya gundulnya," komentar salah satu netizen sambil tertawa.
"Mohon maaf nih salfok jadi ngakak karena ada para gundul," timpal yang lainnya.
"Gimna nggak menyala terang pernikahan El sama Syifa, lampunya tamannya aja ada 3 mana glowing semua lagi."
Netizen lainnya menyoroti Ahmad Dhani yang dinilai kurang fokus berdansa bersama Mulan Jameela. Sementara Maia Estianty terlihat menikmati momen berdansa bersama sang suami, Irwan Mussry.
"Pak De yang mesra dong, sambil nyolek Irwan Mussry," komentar salah satu warganet.
