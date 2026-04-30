CIX Umumkan Penghentian Aktivitas Grup Setelah 7 Tahun Bersama

JawaPos.com - Agensi CIX beri pengumuman terkait rencana masa depan grup melalui pernyataan resmi mereka yang diunggah pada fan cafe.

Pada 29 April 2026, C9 Entertainment aktivitas grup akan memberikan pernyataan bahwa aktivitas grup akan berhenti.

"CIX yang telah bersama penggemar melalui berbagai aktivitas selama lebih dari 7 tahun sejak debut mereka pada 21 Juli 2019, kini akan menghentikan aktivitas tim," tulis agensi yang dikutip dari Naver

Agensi menjelaskan bahwa mereka telah berdiskusi dengan para member selama beberapa bulan terakhir mengenai masa depan grup.

Setelah melalui pembicaraan panjang, semua pihak sepakat bahwa menghentikan aktivitas tim menjadi keputusan yang tidak bisa dihindari saat ini.

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, BX dan Seunghun dipastikan akan mengakhiri kontrak eksklusif mereka pada 30 April 2026.

Sementara itu, Yonghee memutuskan mendaftar wajib militer secara sukarela setelah keputusan penghentian aktivitas grup dibuat.

Ia dijadwalkan masuk pusat pelatihan militer pada 11 Mei 2025 dan akan menjalani tugas sebagai tentara aktif Angkatan Darat Korea Selatan.

Agensi juga mengungkap bahwa kontrak Yonghee otomatis berakhir saat ia mulai menjalani wajib militer.

Untuk Hyunsuk, kontraknya dijadwalkan berakhir pada 31 Mei karena saat ini ia fokus menjalani aktivitas akting dan syuting drama.

Dalam surat resminya, C9 Entertainment meminta fans tetap mendukung para member di jalur baru masing-masing.