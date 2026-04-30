Harry Styles dan Zoe Kravitz Resmi Bertunangan Setelah 8 Bulan Jalin Hubungan Asmara

Harry Styles dan Zoe Kravitz (People)
JawaPos.com – Kabar bahagia datang dari Harry Styles dan Zoë Kravitz yang dikabarkan resmi bertunangan.
Dilansir dari laman People pada Rabu (29/4), Zoë Kravitz juga dilaporkan telah memperlihatkan cincin pertunangannya kepada sejumlah teman.
Cincin tersebut terlihat saat keduanya tertangkap kamera tengah bersama di London. Momen tersebut semakin memperkuat spekulasi publik mengenai hubungan mereka.
Kabar pertunangan semakin mencuat setelah Kravitz terlihat mengenakan cincin besar di jari manisnya. Ia terlihat bersama Styles dalam beberapa kesempatan publik dengan cincin tersebut. Hal ini kemudian menjadi sorotan luas di kalangan penggemar dan media.
Hubungan keduanya pertama kali menjadi perhatian publik pada Agustus 2025. Saat itu, mereka terlihat berjalan bersama di Roma dan menunjukkan kedekatan. Sejak saat itu, keduanya beberapa kali tertangkap kamera menghabiskan waktu bersama.
Seiring waktu, hubungan Styles dan Kravitz disebut semakin serius. Keduanya tetap menjaga privasi meskipun sering terlihat di berbagai kota seperti London dan New York. Sumber menyebut mereka memiliki kecocokan yang kuat dalam menjalani hubungan.
Kravitz juga dikabarkan berencana mendampingi Styles dalam tur musik mendatang. Jadwal padat keduanya tidak menghalangi untuk tetap menjaga kebersamaan. Mereka disebut berkomitmen untuk memprioritaskan hubungan di tengah aktivitas profesional.
Dukungan juga datang dari keluarga, termasuk ayah Kravitz, Lenny Kravitz. Ia dilaporkan memberikan kesan positif terhadap Styles setelah pertemuan mereka.
Hal ini semakin menguatkan bahwa hubungan keduanya telah mendapat restu dari lingkungan terdekat.
