Risma Azzah Fatin
Kamis, 23 April 2026 | 18.10 WIB

Zoë Kravitz Diduga Bertunangan dengan Harry Styles Setelah Terlihat Kenakan Cincin di London

JawaPos.com – Zoë Kravitz memicu spekulasi pertunangan dengan kekasihnya, Harry Styles, setelah terlihat mengenakan cincin di jari manis tangan kirinya.

Dilansir dari laman People pada Kamis (23/4), Momen tersebut terjadi saat keduanya tertangkap kamera sedang bersama di London. Foto-foto yang beredar langsung menarik perhatian publik dan penggemar.

Kravitz terlihat mengenakan cincin berukuran besar yang mencolok saat berjalan dan berinteraksi dengan Styles.

Dalam salah satu momen, ia juga tampak mencium kekasihnya di ruang publik. Aksi tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa hubungan mereka telah memasuki tahap yang lebih serius.

Rumor hubungan keduanya sebenarnya telah muncul sejak Agustus 2025. Saat itu, mereka terlihat berjalan bergandengan tangan di Roma dan menunjukkan kedekatan di hadapan publik.

Sejak saat itu, hubungan mereka terus menjadi sorotan media.

Keduanya juga beberapa kali terlihat bersama di berbagai kota, termasuk New York. Kravitz bahkan disebut telah memperkenalkan Styles kepada keluarga dan teman-temannya. Hal ini dinilai sebagai tanda bahwa hubungan mereka bukan sekadar hubungan biasa.

Sumber terdekat menyebut pasangan ini memiliki kecocokan yang kuat dan menikmati kehidupan bersama.

Meski memiliki jadwal yang padat, keduanya disebut tetap berusaha meluangkan waktu untuk bersama. Hubungan mereka pun dinilai semakin serius dari waktu ke waktu.

Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kravitz maupun Styles terkait kabar pertunangan tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
