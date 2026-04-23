Penyanyi Harry Styles Telah Melamar Zoë Kravitz? Simak Faktanya

JawaPos.com - Memiliki popularitas yang tak main-main, penyanyi Harry Styles menjadi perbincangan hangat setelah kencan dengan Zoë Kravitz baru-baru ini.

Dilansir dari Pinkvilla, Kamis (23/4), menurut kabar, pasangan ini terlihat di London pada 22 April, dimana keduanya tampak bergandengan dan berciuman di depan umum.

Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa mereka sedang berpacaran. Namun, cincin berkilauan di jari manis penyanyi-aktris itulah yang mengejutkan semua orang.

Setelah sebelumnya terlihat mengenakan cincin yang sama beberapa hari yang lalu, pada 19 April, ada beberapa versi tentang lamaran romantis yang beredar.

Makin penasaran, keduanya juga belum memberikan komentar apa pun tentang hubungan terbaru, baik mengkonfirmasi atau menyangkalnya

Terlihat keduanya semakin nyaman satu sama lain di depan umum, terutama sejak awal tahun 2026, kemudian kencan baru-baru ini di London memperlihatkan mereka berciuman dan berjalan santai.

Nampak Zoë Kravitz mengenakan cincin emas di jarinya, dan muncul spekulasi bahwa Harry Styles mungkin telah melamar.

Selain itu, mantan anggota One Direction itu sebelumnya bergaul dengan ayah pacarnya yang terkenal, legenda rock Lenny Kravitz, yang dengannya ia makan siang pada September 2025.

Sementara itu, Zoë Kravitz sebelumnya bertunangan dengan Channing Tatum pada Oktober 2023, tetapi keduanya berpisah pada tahun berikutnya.