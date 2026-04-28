Film Colony Bagikan Cerita Tentang Produksinya, akan Diperankan Jun Ji Hyun, Koo Kyo Hwan hingga Ji Chang Wook

Pemeran Colony. (soompi)
JawaPos.com - Film Korea Colony telah merilis video menjelang penayangan, yang menampilkan Ji Chang Wook dan pemeran lainnya.
Dikutip dari Soompi, Selasa (28/4), film ini disutradarai oleh Yeon Sang Ho, dengan karya sebelumnya yaitu Train to Busan dan Peninsula.
Film ini nantinya akan mengisahkan bagaimana sebuah bangunan diblokir karena virus yang tidak dikenal, sementara mereka yang terinfeksi berevolusi menjadi bentuk yang tidak terduga.
Hal ini mengancam para penyintas, kabarnya Colony secara resmi diundang ke bagian Midnight Screenings di Festival Film Internasional Cannes ke-79, dan mendapatkan pujian kritis sebelum pemutaran perdananya.
Mengikuti film-film hit sebelumnya, sutradara Yeon Sang Ho menjelaskan, “Sementara proyek-proyek saya sebelumnya berfokus pada peristiwa yang terjadi di ruang-ruang tertentu.”
“Kali ini saya ingin berfokus pada zombie itu sendiri,” Koo Kyo Hwan berbagi bahwa ia tertarik dengan konsep individu yang terinfeksi yang diperbarui.
Kemudian, Shin Hyun Been menambahkan bahwa cara ekspresi yang unik tersebut menarik perhatiannya.
Kim Shin Rok menyebutkan sensasi apokaliptik yang tercipta dengan berfokus pada makhluk yang terinfeksi, berbeda dari trope zombie tradisional.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!