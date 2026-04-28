Aulia Ramadhani
Selasa, 28 April 2026 | 17.36 WIB

Film Colony Bagikan Cerita Tentang Produksinya, akan Diperankan Jun Ji Hyun, Koo Kyo Hwan hingga Ji Chang Wook

Pemeran Colony. (soompi) - Image

Pemeran Colony. (soompi)

JawaPos.com - Film Korea Colony telah merilis video menjelang penayangan, yang menampilkan Ji Chang Wook dan pemeran lainnya.

Dikutip dari Soompi, Selasa (28/4), film ini disutradarai oleh Yeon Sang Ho, dengan karya sebelumnya yaitu Train to Busan dan Peninsula.

Film ini nantinya akan mengisahkan bagaimana sebuah bangunan diblokir karena virus yang tidak dikenal, sementara mereka yang terinfeksi berevolusi menjadi bentuk yang tidak terduga.

Hal ini mengancam para penyintas, kabarnya Colony  secara resmi diundang ke bagian Midnight Screenings di Festival Film Internasional Cannes ke-79, dan mendapatkan pujian kritis sebelum pemutaran perdananya.

Mengikuti film-film hit sebelumnya, sutradara Yeon Sang Ho menjelaskan, “Sementara proyek-proyek saya sebelumnya berfokus pada peristiwa yang terjadi di ruang-ruang tertentu.”

“Kali ini saya ingin berfokus pada zombie itu sendiri,” Koo Kyo Hwan berbagi bahwa ia tertarik dengan konsep individu yang terinfeksi yang diperbarui.

Kemudian, Shin Hyun Been menambahkan bahwa cara ekspresi yang unik tersebut menarik perhatiannya.

Kim Shin Rok menyebutkan sensasi apokaliptik yang tercipta dengan berfokus pada makhluk yang terinfeksi, berbeda dari trope zombie tradisional.

