Film Colony Bagikan Cerita Tentang Produksinya, akan Diperankan Jun Ji Hyun, Koo Kyo Hwan hingga Ji Chang Wook

JawaPos.com - Film Korea Colony telah merilis video menjelang penayangan, yang menampilkan Ji Chang Wook dan pemeran lainnya.

Dikutip dari Soompi, Selasa (28/4), film ini disutradarai oleh Yeon Sang Ho, dengan karya sebelumnya yaitu Train to Busan dan Peninsula.

Film ini nantinya akan mengisahkan bagaimana sebuah bangunan diblokir karena virus yang tidak dikenal, sementara mereka yang terinfeksi berevolusi menjadi bentuk yang tidak terduga.

Hal ini mengancam para penyintas, kabarnya Colony secara resmi diundang ke bagian Midnight Screenings di Festival Film Internasional Cannes ke-79, dan mendapatkan pujian kritis sebelum pemutaran perdananya.

Mengikuti film-film hit sebelumnya, sutradara Yeon Sang Ho menjelaskan, “Sementara proyek-proyek saya sebelumnya berfokus pada peristiwa yang terjadi di ruang-ruang tertentu.”

“Kali ini saya ingin berfokus pada zombie itu sendiri,” Koo Kyo Hwan berbagi bahwa ia tertarik dengan konsep individu yang terinfeksi yang diperbarui.

Kemudian, Shin Hyun Been menambahkan bahwa cara ekspresi yang unik tersebut menarik perhatiannya.