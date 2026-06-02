Ceritanya Menarik, Colony jadi Film Tercepat di Tahun 2026 yang Meraih 3 Juta Penonton

JawaPos.com – Diperankan Jun Ji Hyun hingga Ji Chang Wook, Colony kini menjadi film tercepat yang dirilis pada tahun 2026 yang meraih hingga 3 juta penonton.

Dilansir dari Soompi, Senin (1/6), dalam kurun waktu 10 hari penayangan, jumlah ini kabarnya berhasil melebihi film hits pemecah rekor, The King's Warden.

Menurut Dewan Film Korea, Colony mencapai total kumulatif 3.109.480 penonton pada tanggal 30 Mei dan tetap berada di peringkat No. 1 di box office.

Seperti yang diketahui, film ini pertama kali tayang di bioskop pada tanggal 21 Mei, artinya hanya butuh 10 hari untuk mencapai angka 3 juta penayangan.

Disutradarai oleh Yeon Sang Ho, sutradara film Train to Busan dan Peninsula, Colony adalah film zombie tentang para penyintas yang terjebak di sebuah bangunan.

Namun bangunan itu telah diblokade karena virus yang bermutasi dengan cepat, saat mereka menghadapi ancaman dari para yang terinfeksi.

Mengikuti film-film hit sebelumnya, sutradara Yeon Sang Ho menjelaskan, “Sementara proyek-proyek saya sebelumnya berfokus pada peristiwa yang terjadi di ruang-ruang tertentu.”

“Kali ini saya ingin berfokus pada zombie itu sendiri,” Koo Kyo Hwan berbagi bahwa ia tertarik dengan konsep individu yang terinfeksi yang diperbarui.

Film ini diperankan aktor ternama seperti Jun Ji Hyun, Ji Chang Wook, Shin Hyun Been, Kim Shin Rok, Koo Kyo Hwan, dan Go Soo.