Keberadaan Ayah Kandung Syifa Hadju Disorot, Begini Kata Pamannya

JawaPos.com - Keberadaan ayah kandung Syifa Hadju disorot sejak acara pengajian dan siraman yang berlangsung pada Jumat (24/4) lalu. Hal itu karena netizen merasa tidak melihat sosok ayah kandung dari bintang sinetron Mermaid in Love.

Sebaliknya, Syifa Hadju justru terlihat sangat akrab dengan ayah sambungnya yang merawat Syifa sejak kecil. Di momen siraman, Syifa bahkan digendong oleh ayah sambungnya, Andre Ariyantho.

Keberadaan ayah kandung Syifa Hadju kembali disorot pada momen sakral prosesi akad nikah. Apalagi setelah diketahui fakta bahwa yang menikahkan Syifa Hadju dengan El Rumi bukan ayah kandungnya, melainkan diwakilkan kepada wali hakim.

Adhyaksa Dault selaku paman dari Syifa Hadju mengakui bahwa ayah kandungnya tidak hadir dalam prosesi akad nikah yang berlangsung di Hotel Raffles Jakarta, Minggu (26/4).

"Karena bapaknya tidak hadir, makanya diwakilkan ke wali hakim," ujar Adhyaksa Dault.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) mengaku tidak tahu pasti terkait alasan ketidakhadiran ayah Syifa Hadju di momen penting putrinya.

"Saya tidak tahu, yang jelas walinya diwakilkan, nggak ada masalah. Tetap sah kok." ujar Adhyaksa Dault.

Baginya, Syifa Hadju sudah menemukan laki-laki terbaik dalam hidupnya yaitu El Rumi. Putra kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu yang akan selalu membersamai dan melindungi Syifa.