Hadiri Resepsi Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, Prabowo: Yang Terbaik untuk Mereka

JawaPos.com-Presiden Prabowo Subianto menghadiri resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju. Acara digelar di Hotel Raffles, Jakarta, pada Minggu (26/4) malam. El Rumi sendiri adalah anak kedua dari musisi sekaligus kader Partai Gerindra, Ahmad Dhani. Kehadiran Prabowo juga menunjukkan hubungan persahabatan yang erat.

Prabowo datang mengenakan setelan jas abu-abu dan peci hitam yang khas. Ia menyampaikan kehadiran sebagai bentuk persahabatan lama dengan keluarga Ahmad Dhani.

’’Ini kan saya sahabat baik dengan Pak Ahmad Dhani dan keluarganya. Beliau juga kader kita, jadi saya kira wajar dan baik saya datang memenuhi undangan. Alhamdulillah semua berjalan lancar,” ujar Prabowo.

Resepsi berlangsung meriah dengan kehadiran keluarga dan sejumlah tokoh nasional yang memberi doa restu. Suasana hangat terlihat saat acara berlangsung dengan penuh kebahagiaan.

Prabowo juga mencicipi hidangan yang disajikan, termasuk kari laksa yang disajikan pada acara tersebut. Hidangan tersebut mendapat sambutan hangat dari tamu. ’’Makan kari laksa,” ungkapnya singkat.

Prabowo memberikan doa dan harapan agar rumah tangga El Rumi dan Syifa Hadju berjalan harmonis dan bahagia. Ia berharap mereka mendapatkan kebahagiaan dan langgeng. ’’Pasti yang terbaik untuk mereka. Terima kasih,” imbuhnya.