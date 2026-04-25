Siap-siap! Boygrup RIIZE Umumkan akan Comeback di Juni Mendatang External

Aulia Ramadhani
Minggu, 26 April 2026 | 04.05 WIB

RIIZE. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Debut lewat karyanya Get A Guitar, boygrup Korea RIIZE akan melakukan comeback dengan album baru bulan Juni ini

Dilansir dari Soompi, Sabtu (25/4), kabar ini telah disambut antusias oleh para penggemarnya di seluruh dunia

Pada 24 April, EDaily juga melaporkan bahwa boygrup besutan SM Entertainment itu akan merilis mini album kedua mereka pada 15 Juni.

Tak lama, agensi mereka SM Entertainment mengkonfirmasi, “RIIZE akan merilis mini album kedua mereka pada 15 Juni.”

Namun mereka mengungkap, bahwa detail mengenai jadwal promosi akan diumumkan kemudian, jadi penggemar harap bersabar

Ini menandai comeback pertama mereka dalam kurang lebih tujuh bulan sejak perilisan single mereka “Fame” pada November tahun lalu.

RIIZE menjadi boy group K-pop tercepat dalam sejarah yang menggelar konser di Tokyo Dome setelah debut mereka.

Grup ini merupakan singkatan dari RISE&REALIZE, sebuah boygrup Korea Selatan beranggotakan tujuh orang di bawah naungan agensi SM Entertainment.

Memiliki anggota berbakat yang terdiri dari Shotaro, Eunseok, Sungchan, Wonbin, Sohee, dan Anton, namun Seunghan memutuskan untuk keluar karena suatu masalah.

Memikat perhatian, mereka memulai debut di Jepang pada tanggal 5 September 2024 dengan lagu berjudul LUCKY.

Editor: Hanny Suwindari
