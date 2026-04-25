Siap-siap! Boygrup RIIZE Umumkan akan Comeback di Juni Mendatang External

RIIZE. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Debut lewat karyanya Get A Guitar, boygrup Korea RIIZE akan melakukan comeback dengan album baru bulan Juni ini
Dilansir dari Soompi, Sabtu (25/4), kabar ini telah disambut antusias oleh para penggemarnya di seluruh dunia
Pada 24 April, EDaily juga melaporkan bahwa boygrup besutan SM Entertainment itu akan merilis mini album kedua mereka pada 15 Juni.
Tak lama, agensi mereka SM Entertainment mengkonfirmasi, “RIIZE akan merilis mini album kedua mereka pada 15 Juni.”
Namun mereka mengungkap, bahwa detail mengenai jadwal promosi akan diumumkan kemudian, jadi penggemar harap bersabar
Ini menandai comeback pertama mereka dalam kurang lebih tujuh bulan sejak perilisan single mereka “Fame” pada November tahun lalu.
RIIZE menjadi boy group K-pop tercepat dalam sejarah yang menggelar konser di Tokyo Dome setelah debut mereka.
Grup ini merupakan singkatan dari RISE&REALIZE, sebuah boygrup Korea Selatan beranggotakan tujuh orang di bawah naungan agensi SM Entertainment.
Memiliki anggota berbakat yang terdiri dari Shotaro, Eunseok, Sungchan, Wonbin, Sohee, dan Anton, namun Seunghan memutuskan untuk keluar karena suatu masalah.
Memikat perhatian, mereka memulai debut di Jepang pada tanggal 5 September 2024 dengan lagu berjudul LUCKY.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!