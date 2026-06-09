Masih 16 Tahun, Haru Putri Tablo Epik High Dipercaya Menulis Lagu Utama RIIZE

Potret Haru dan Tablo Epik High (Naver)
JawaPos.com - Haru putri dari Tablo Epik High dan aktris Kang Hye Jung kembali menjadi sorotan publik Korea Selatan.
Setelah tumbuh di depan kamera sejak kecil, Haru kini menunjukkan bakatnya di dunia musik dengan pencapaian yang cukup mengejutkan.
Melansir Allkpop pada 8 Juni 2026, Haru berpartisipasi sebagai penulis lirik untuk lagu utama RIIZE berjudul Do Your Dance.
Lagu itu akan menjadi title track dari mini album kedua RIIZE yang berjudul II.
Kabar ini langsung menarik perhatian penggemar K-pop.
Sebelumnya, ia juga telah menunjukkan bakat musik dengan ikut menulis lagu "To Me From Me" milik KiiiKiii bersama ayahnya, Tablo.
Di usianya yang masih 16 tahun dan berstatus sebagai siswi SMA, kesempatan untuk mengerjakan lagu utama grup besar tentu bukan hal yang biasa.
Bagi sebagian penggemar, nama putri Tablo sudah tidak asing lagi. Ia dikenal luas setelah tampil bersama ayahnya dalam program keluarga populer 'The Return of Superman' saat masih kecil.
Belum lama ini, Tablo mengungkapkan bahwa putrinya sedang mempersiapkan ujian SAT dan AP sebagai bagian dari rencana melanjutkan studi ke Amerika Serikat.
Selain fokus pada pendidikan dan bermusik, Haru juga sempat membantu Tablo dalam proses penerjemahan film komedi Kanada Nirvana: The Band.
Hal tersebut menunjukkan ketertarikannya yang luas terhadap bahasa, seni dan industri kreatif.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?