Masih 16 Tahun, Haru Putri Tablo Epik High Dipercaya Menulis Lagu Utama RIIZE

JawaPos.com - Haru putri dari Tablo Epik High dan aktris Kang Hye Jung kembali menjadi sorotan publik Korea Selatan.

Setelah tumbuh di depan kamera sejak kecil, Haru kini menunjukkan bakatnya di dunia musik dengan pencapaian yang cukup mengejutkan.

Melansir Allkpop pada 8 Juni 2026, Haru berpartisipasi sebagai penulis lirik untuk lagu utama RIIZE berjudul Do Your Dance.

Lagu itu akan menjadi title track dari mini album kedua RIIZE yang berjudul II.

Kabar ini langsung menarik perhatian penggemar K-pop.

Sebelumnya, ia juga telah menunjukkan bakat musik dengan ikut menulis lagu "To Me From Me" milik KiiiKiii bersama ayahnya, Tablo.

Di usianya yang masih 16 tahun dan berstatus sebagai siswi SMA, kesempatan untuk mengerjakan lagu utama grup besar tentu bukan hal yang biasa.

Bagi sebagian penggemar, nama putri Tablo sudah tidak asing lagi. Ia dikenal luas setelah tampil bersama ayahnya dalam program keluarga populer 'The Return of Superman' saat masih kecil.

Belum lama ini, Tablo mengungkapkan bahwa putrinya sedang mempersiapkan ujian SAT dan AP sebagai bagian dari rencana melanjutkan studi ke Amerika Serikat.

Selain fokus pada pendidikan dan bermusik, Haru juga sempat membantu Tablo dalam proses penerjemahan film komedi Kanada Nirvana: The Band.