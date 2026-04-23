Jenna Ortega Tampil Misterius di Paris dalam Tampilan Perdana Wednesday Season 3

JawaPos.com – Netflix merilis tampilan pertama musim ketiga serial Wednesday yang menampilkan Jenna Ortega sebagai Wednesday Addams.

Dilansir dari laman Variety pada Kamis (23/4), Wednesday terlihat berada di Paris dengan latar ikonik Menara Eiffel. Ia berdiri di samping sepeda motor dengan ekspresi datar khasnya.

Karakter Thing yang diperankan Victor Dorobantu tampak duduk di atas sepeda motor tersebut. Wednesday terlihat memegang selembar kertas sambil menatap ke kejauhan. Nuansa misterius langsung terasa dari tampilan pertama yang dibagikan ke publik.

Keterangan gambar bertuliskan “Dari Paris, dengan rasa takut” menambah kesan gelap dalam cerita.

Latar Paris menunjukkan adanya perkembangan alur cerita ke luar Amerika Serikat. Hal ini menjadi petunjuk awal arah baru dalam musim ketiga.

Musim sebelumnya berakhir dengan perjalanan Wednesday bersama Thing menggunakan kendaraan milik pamannya. Mereka berusaha mencari Enid, sahabatnya yang menghilang dalam wujud manusia serigala. Diduga, perjalanan tersebut menjadi alasan keberadaan Wednesday di Prancis.

Produksi musim ketiga serial ini telah dimulai sejak Februari. Sejumlah pemeran baru turut bergabung untuk memperkaya cerita. Kehadiran karakter baru diperkirakan akan memperluas konflik dan dinamika dalam serial.

Serial ini diadaptasi dari karakter ciptaan Charles Addams dan dikembangkan oleh Alfred Gough serta Miles Millar.