Hadirkan Keseruan, Park Seo Joon, Jung Yu Mi, dan Choi Woo Shik akan Bintangi Acara Unplanned Trip: Limited Edition

Park Seo Joon, Jung Yu Mi, dan Choi Woo Shik. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Jadi tontonan menarik, variety show asal Korea Unplanned Trip: Limited Edition yang dibintangi Park Seo Joon, Jung Yu Mi, telah merilis teaser baru.
Dilansir dari Soompi, Minggu (19/4), tentunya penggemar tak sabar menantikan kolaborasi dan keseruan mereka untuk menghibur
Unplanned Trip: Limited Edition akan mengikuti Park Seo Joon, Jung Yu Mi, dan Choi Woo Shik saat mereka melakukan perjalanan melintasi Korea Selatan.
Para bintang tersebut tidak akan mengetahui tujuan, tidur, atau bagaimana mereka akan sampai di sana, dimana penggemar dapat melihat keseruannya pada 3 Mei mendatang
Acara ini adalah versi baru dari serial perjalanan Youth Over Flowers yang sudah lama tayang, dan pastinya ditunggu penggemar
Makin seru, acara ini mempertahankan konsep perjalanan tanpa pemberitahuan sebelumnya dari Youth Over Flowers.
Tentunya tetapi menambahkan aturan baru untuk membuat perjalanan lebih menghibur, seperti batasan anggaran 100.000 won (sekitar 1 juta rupiah) per orang.
Akan ada batasan yang ketat menciptakan tantangan dan situasi tak terduga, mengarah pada reaksi tulus dari ketiga anggota pemeran.
Teaser yang baru dirilis dimulai dengan Park Seo Joon menawarkan sebotol air kepada Jung Yu Mi, dimana ia terkejut melihat betapa banyak air yang sudah diminum.
Hal ini menimbulkan kebingungan sesaat tentang siapa yang meminumnya, lalu Park Seo Joon meminta maaf, karena hanya sekitar sepertiga air yang tersisa.
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT