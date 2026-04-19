Hadirkan Keseruan, Park Seo Joon, Jung Yu Mi, dan Choi Woo Shik akan Bintangi Acara Unplanned Trip: Limited Edition

JawaPos.com - Jadi tontonan menarik, variety show asal Korea Unplanned Trip: Limited Edition yang dibintangi Park Seo Joon, Jung Yu Mi, telah merilis teaser baru.

Dilansir dari Soompi, Minggu (19/4), tentunya penggemar tak sabar menantikan kolaborasi dan keseruan mereka untuk menghibur

Para bintang tersebut tidak akan mengetahui tujuan, tidur, atau bagaimana mereka akan sampai di sana, dimana penggemar dapat melihat keseruannya pada 3 Mei mendatang

Acara ini adalah versi baru dari serial perjalanan Youth Over Flowers yang sudah lama tayang, dan pastinya ditunggu penggemar

Makin seru, acara ini mempertahankan konsep perjalanan tanpa pemberitahuan sebelumnya dari Youth Over Flowers.

Tentunya tetapi menambahkan aturan baru untuk membuat perjalanan lebih menghibur, seperti batasan anggaran 100.000 won (sekitar 1 juta rupiah) per orang.

Akan ada batasan yang ketat menciptakan tantangan dan situasi tak terduga, mengarah pada reaksi tulus dari ketiga anggota pemeran.

Teaser yang baru dirilis dimulai dengan Park Seo Joon menawarkan sebotol air kepada Jung Yu Mi, dimana ia terkejut melihat betapa banyak air yang sudah diminum.