Rano Karno Akhirnya Punya Kampung Halaman di Bonjol, Pasaman

JawaPos.com - Aktor sekaligus politisi Rano Karno menyatakan bahwa dirinya orang Betawi dan tidak memiliki kampung halaman. Dia pun nyaris tidak pernah mudik atau pulang kampung di momen Lebaran Idul Fitri.

Namun kini, Rano Karno akhirnya memiliki kampung halaman di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat. Itu adalah rumah peninggalan dari mendiang ayahnya.

"Saya anak Betawi, nggak pernah pulang kampung. Sekarang saya punya kampung di Bonjol, Pasaman," kata Rano Karno dalam video diunggah di akun Instagram pribadinya.

Menurut Rano Karno, dirinya hanya mendapat cerita dari ayahnya dulu bahwa ia berasal dari kampung Jambak, Bonjol, Kabupaten Pasaman. Menurut cerita ayahnya, almarhum lahir dan besar di sana sebelum akhirnya merantau ke Ibu Kota.

"Saya tidak pernah pulang kampung ke kampung Jambak, saya hanya mendengar dari almarhum bapak saya. Keluarga bapak kami keluarga kecil. Bapak saya cuma 2 bersaudara, Sukarno M. Noor dan Ismed M. Noor," kata Rano Karno.

Pada saat dia diajak untuk terlibat dalam acara pembukaan cabang sebuah bank di Kota Padang, Rano Karno menyetujuinya dengan catatan dia harus diajak ke kampung halaman mendiang ayahnya.

Rano Karno mengaku tidak tahu pasti lokasi rumah mendiang ayahnya. Dia hanya mendapat cerita rumah ayahnya terletak di kampung Jambak, Bonjol, Pasaman. Pihak bank menyetujui persyaratan tersebut.

"Singkat kata, nggak jauh mau masuk Pasaman, saya suruh tanya kampung Jambak dimana. Langsung dijawab (oleh warga) itu rumah Sukarno," kata Rano Karno.