Hyoyeon Mengungkapkan Alasan Tetap Menetap di Asrama Girls' Generation Hampir 20 Tahun

JawaPos.com - Hyoyeon mengungkapkan bahwa, dia telah tinggal di asrama Girls' Generation selama hampir 20 tahun dan menjadi satu-satunya anggota yang tersisa.

Pada siaran JTBC 'Please Take Care of My Refrigerator' tanggal 12 April, Tiffany dan Hyoyeon Girls' Generation, tampil sebagai tamu dan berbagi berbagai cerita.

Secara khusus, sebelum Hyoyeon memperlihatkan kulkasnya, MC Kim Sung Joo jika penari utama di Girls' Generation tersebut memakai kulkas asrama.

"Saya terkejut ketika mendengar dari tim produksi bahwa, mereka harus pergi ke asrama Girls' Generation untuk mengambil kulkas Hyoyeon. Dia masih menggunakan kulkas asrama."

"Kalau begitu, artinya semua orang sudah pindah dan kamu tinggal sendirian di sana selama 19 tahun?" tanya Ahn Jung Hwan.

Hyoyeon membenarkan hal tersebut dan mengungkapkan, bahwa dia telah tinggal di asrama sejak debut hingga sekarang.

"Rumah keluarga ku berada di Songdo, tetapi aku tinggal di sini agar dapat mengatur jadwal dengan lebih nyaman," jelas Hyoyeon.

"Ini (asrama) tempat yang nyaman untuk beristirahat, dan bibi asrama selalu memasak makanan untukku sehingga aku tidak kelaparan. Tidak ada tempat yang lebih baik dari ini."

"Aku mengurus semuanya sendiri, dan terkadang ketika ingin makan sesuatu, aku meminta kepada bibi."