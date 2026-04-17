Akui Perselingkuhan, Berikut Profil Scot Humphreys, Suami Yulia Baltschun 'Master Chef Indonesia'

JawaPos.com - Scot Humphreys, suami dari Yulia Baltschun 'Master Chef Indonesia' juga ikut menjadi pusat perhatian publik luas setelah rumah tangganya menjadi sorotan.

Scot Humphreys disebut Yulia telah berselingkuh dengan perempuan lain yang membuatnya jadi sakit hati dan sampai mengakibatkan kehancuran mental.

Perselingkuhan ini bukan dibantah oleh Scot Humphreys untuk menutupi aibnya. Melalui keterangannya yang diunggah ulang oleh Yulia di Instagram Story, Scot justru mengakui perbuatannya telah berselingkuh dengan wanita lain.

Bukan hanya satu kali, Scot Humphreys bahkan mengakui perselingkuhannya itu terjadi sampai dua kali. Dia mengakui Yulia sebenarnya telah memberikan kesempatan untuk dia memperbaiki diri pada saat kasus perselingkuhan yang pertama.

Namun, Scot Humphreys bandel dan kembali mengulangi perselingkuhannya dengan lawan jenis. Dua kali masuk ke lubang yang sama, Scot tidak mempermasalahkan Yulia Baltschun apabila dia marah dan sakit hati kepada dirinya. Scot sadar itu kesalahan fatal yang telah dia lakukan.

Profil Scot Humphreys Scot Humphreys merupakan keturunan Amerika dan Sunda. Dia lulusan NHL Stenden University of Applied Sciences untuk jurusan Business Administration and Management.

Awal perkenalannya dengan Yulia terjadi di sebuah kafe di Bandung, Jawa Barat. Dari perkenalan tersebut, mereka kemudian memutuskan untuk menikah pada 2015 silam. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai dua orang anak namun anak kedua Scot-Yulia meninggal dunia pada 2019.

Scot-Yulia memutuskan tinggal di Bali setelah menikah. Mereka pun menjalani usaha bersama di Pulau Dewata.