Profil Yulia Baltschun, Juara 3 Master Chef Indonesia yang Diselingkuhi Suaminya hingga Dua Kali

Yulia Baltschun. (Instagram: yuliabaltschun)
JawaPos.com - Nama Yulia Baltschun kini tengah menjadi sorotan publik setelah kisah rumah tangganya bersama sang suami, Scot Humphreys, menghadapi ujian besar dengan adanya perselingkuhan.
Sialnya, juara 3 Master Chef Indonesia season 4 itu diselingkuhi suaminya hingga dua kali. Pada kejadian pertama, Yulia Baltschun membuka pintu maaf dan memberinya kesempatan kedua.
Sayangnya, Scot Humphreys tidak berubah dan justru mengulangi kesalahan yang sama lagi akibat ketidakmampuannya dalam menahan diri.
Untuk mengetahui lebih jauh lagi siapa sosok Yulia Baltschun, berikut gambaran singkatnya.
Yulia Baltschun mulai dikenal publik sebagai seorang chef, konten kreator, sekaligus influencer di bidang kebugaran dan diet.
Yulia Baltschun yang memiliki darah campuran itu lahir di Pangandaran, Jawa Barat, pada 5 November 1990. Yulia kini berusia sekitar 35 tahun.
Yuli tumbuh besar di Jawa Barat, sebelum akhirnya memilih menetap di Bali bersama keluarganya.
Nama Yulia Baltschun mulai dikenal publik saat mengikuti kompetisi memasak Master Chef Indonesia pada 2015 silam. Di ajang tersebut, Yulia tampil menonjol berkat dengan kemampuan memasaknya yang konsisten, memiliki teknik yang rapi, dan ditunjang dengan kepribadian yang tegas dan percaya diri.
Alhasil, Yulia Baltschun dinobatkan sebagai juara 3 Master Chef Indonesia. Sejak saat itu, Yulia Baltschun semakin fokus membangun karier.
