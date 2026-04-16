Bayinya Dibawa Orang dan Nyaris Hilang di RS Hasan Sadikin, Nina Tunjuk Kuasa Hukum

JawaPos.com - Nina Saleha, perempuan 27 tahun, yang nyaris kehilangan bayinya dan sudah berpindah tangan ke orang lain, tidak bisa berdiam diri atas kejadian tak menyenangkan dialaminya. Dia resmi menunjuk kuasa hukum untuk mengetahui fakta sebenarnya di balik sejumlah kejanggalan yang sempat terjadi.
Nina menunjuk pengacara Krisna Murti dan tim untuk menelusuri fakta yang sebenarnya terjadi di balik kejadian bayinya sudah dipegang orang lain dan mau dibawa oleh perempuan berinisial W namun dicegatnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS).
Krisna Murti mengungkapkan alasan di balik ketertarikannya untuk menjadi kuasa hukum dari Nina. Dia melihat kejadian ini janggal sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya.
"Akhirnya gua putuskan untuk mendampingi, kita terima kuasanya. Saya sudah ke Bandung untuk menelusuri masalah ini," kata Krisna Murti salam podcast di kanal YouTube Denny Sumargo.
Krisna Murti sudah datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dan meminta bertemu dengan pihak direksi. Pihak rumah sakit menyatakan direksi sedang ada kegiatan sehingga tidak dapat menemui.
"Orang legal yang menemui. Kita katakan pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi di luar dinyatakan telah terjadi perdamaian," kata Krisna Murti.
Pihak Nina meminta hasil rekaman kamera CCTV rumah sakit pada saat kejadian dibuka untuk mengetahui fakta yang sesungguhnya terjadi.
"Kita juga minta keterangan dari rumah sakit, orang yang disebut klien kami, apakah dia tercatat atau tidak di rumah sakit? Sebagai apa dia? Apakah betul-betul dia pasien yang anaknya m sakit atau apa?," ungkapnya.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026