Bayinya Dibawa Orang dan Nyaris Hilang di RS Hasan Sadikin, Nina Tunjuk Kuasa Hukum

Nina Saleha, perempuan yang nyaris kehilangan bayinya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. (YouTube: Curhat Bang Denny Sumargo)

JawaPos.com - Nina Saleha, perempuan 27 tahun, yang nyaris kehilangan bayinya dan sudah berpindah tangan ke orang lain, tidak bisa berdiam diri atas kejadian tak menyenangkan dialaminya. Dia resmi menunjuk kuasa hukum untuk mengetahui fakta sebenarnya di balik sejumlah kejanggalan yang sempat terjadi.

Nina menunjuk pengacara Krisna Murti dan tim untuk menelusuri fakta yang sebenarnya terjadi di balik kejadian bayinya sudah dipegang orang lain dan mau dibawa oleh perempuan berinisial W namun dicegatnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS).

Krisna Murti mengungkapkan alasan di balik ketertarikannya untuk menjadi kuasa hukum dari Nina. Dia melihat kejadian ini janggal sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya.

"Akhirnya gua putuskan untuk mendampingi, kita terima kuasanya. Saya sudah ke Bandung untuk menelusuri masalah ini," kata Krisna Murti salam podcast di kanal YouTube Denny Sumargo.

Krisna Murti sudah datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dan meminta bertemu dengan pihak direksi. Pihak rumah sakit menyatakan direksi sedang ada kegiatan sehingga tidak dapat menemui.

"Orang legal yang menemui. Kita katakan pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi di luar dinyatakan telah terjadi perdamaian," kata Krisna Murti.

Pihak Nina meminta hasil rekaman kamera CCTV rumah sakit pada saat kejadian dibuka untuk mengetahui fakta yang sesungguhnya terjadi.