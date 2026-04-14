Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
15 April 2026, 03.24 WIB

Penampilan Justin Bieber di Coachella 2026 Soroti Momen Nostalgia Lewat Lagu Lama

JawaPos.com – Penampilan Justin Bieber dalam ajang Coachella menarik perhatian publik dengan konsep yang berbeda dari biasanya.

Dilansir dari laman Variety pada Selasa (14/4), Penyanyi tersebut tampil dengan pendekatan minimalis tanpa produksi panggung yang megah. Fokus utama pertunjukan justru tertuju pada nuansa nostalgia yang dihadirkan sepanjang penampilannya.

Dalam konser tersebut, Bieber membawakan sejumlah lagu dari album terbarunya yang bertajuk “Swag”.

Namun, perhatian penonton beralih ketika ia mulai mengenang masa lalu melalui lagu-lagu lamanya. Momen tersebut menjadi bagian paling berkesan dalam keseluruhan penampilan.

Salah satu segmen unik terjadi ketika Bieber menggunakan laptop di atas panggung. Ia memutar dan menonton kembali video-video lamanya dari platform YouTube.

Aksi tersebut kemudian berkembang menjadi sesi bernyanyi bersama yang menghadirkan suasana intim dengan penggemar.

Dalam sesi nostalgia tersebut, Bieber membawakan potongan lagu-lagu populer seperti “Baby” dan beberapa hits lama lainnya. Ia juga menyinggung karya yang sudah lama tidak dibawakannya di atas panggung.

Kehadiran lagu-lagu tersebut disambut antusias oleh penggemar yang merindukan era awal kariernya.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore