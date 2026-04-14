Penampilan Justin Bieber di Coachella 2026 Soroti Momen Nostalgia Lewat Lagu Lama

JawaPos.com – Penampilan Justin Bieber dalam ajang Coachella menarik perhatian publik dengan konsep yang berbeda dari biasanya.

Dilansir dari laman Variety pada Selasa (14/4), Penyanyi tersebut tampil dengan pendekatan minimalis tanpa produksi panggung yang megah. Fokus utama pertunjukan justru tertuju pada nuansa nostalgia yang dihadirkan sepanjang penampilannya.

Dalam konser tersebut, Bieber membawakan sejumlah lagu dari album terbarunya yang bertajuk “Swag”.

Namun, perhatian penonton beralih ketika ia mulai mengenang masa lalu melalui lagu-lagu lamanya. Momen tersebut menjadi bagian paling berkesan dalam keseluruhan penampilan.

Salah satu segmen unik terjadi ketika Bieber menggunakan laptop di atas panggung. Ia memutar dan menonton kembali video-video lamanya dari platform YouTube.

Aksi tersebut kemudian berkembang menjadi sesi bernyanyi bersama yang menghadirkan suasana intim dengan penggemar.

Dalam sesi nostalgia tersebut, Bieber membawakan potongan lagu-lagu populer seperti “Baby” dan beberapa hits lama lainnya. Ia juga menyinggung karya yang sudah lama tidak dibawakannya di atas panggung.