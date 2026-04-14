Penampilan Justin Bieber di Coachella 2026 Soroti Momen Nostalgia Lewat Lagu Lama

JawaPos.com – Penampilan Justin Bieber dalam ajang Coachella menarik perhatian publik dengan konsep yang berbeda dari biasanya.
Dilansir dari laman Variety pada Selasa (14/4), Penyanyi tersebut tampil dengan pendekatan minimalis tanpa produksi panggung yang megah. Fokus utama pertunjukan justru tertuju pada nuansa nostalgia yang dihadirkan sepanjang penampilannya.
Dalam konser tersebut, Bieber membawakan sejumlah lagu dari album terbarunya yang bertajuk “Swag”.
Namun, perhatian penonton beralih ketika ia mulai mengenang masa lalu melalui lagu-lagu lamanya. Momen tersebut menjadi bagian paling berkesan dalam keseluruhan penampilan.
Salah satu segmen unik terjadi ketika Bieber menggunakan laptop di atas panggung. Ia memutar dan menonton kembali video-video lamanya dari platform YouTube.
Aksi tersebut kemudian berkembang menjadi sesi bernyanyi bersama yang menghadirkan suasana intim dengan penggemar.
Dalam sesi nostalgia tersebut, Bieber membawakan potongan lagu-lagu populer seperti “Baby” dan beberapa hits lama lainnya. Ia juga menyinggung karya yang sudah lama tidak dibawakannya di atas panggung.
Kehadiran lagu-lagu tersebut disambut antusias oleh penggemar yang merindukan era awal kariernya.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026