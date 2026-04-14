Jadi Sorotan, BIGBANG Tolak Semua Wawancara Media Barat di Coachella 2026

JawaPos.com - BIGBANG kembali menjadi pusat perhatian global usai tampil di Coachella 2026 dalam rangka perayaan 20 tahun debut mereka.

Penampilan tersebut sudah menjadi salah satu yang paling dinantikan, mengingat status BIGBANG sebagai legendaris kpop.

Namun di balik euforia panggung, muncul kabar mengejutkan terkait keputusan mereka di balik layar festival bergengsi tersebut.

Melaporkan dari Koreaboo, BIGBANG menolak seluruh tawaran wawancara dari media Barat besar seperti The New York Times, Forbes, Rolling Stone hingga Vanity Fair.

Informasi ini pertama kali mencuat setelah seorang jurnalis mengungkapkan bahwa upaya wawancara dengan grup tersebut tidak mendapatkan respons.

Keputusan ini langsung memicu berbagai reaksi terutama dari kalangan penggemar internasional.

Banyak fans menganggap langkah ini sebagai aksi berani dan membuktikan bahwa BIGBANG tidak membutuhkan validasi dari media Barat.

Di platform X (Twitter), salah satu netizen @mywaychef menulis, “Mereka lebih besar dari itu... mereka tidak butuh promosi, penggemar sudah tahu kapan dan di mana harus pergi. Mereka tidak mengejar, media yang mengejar mereka. Mentalitas Raja!"

Komentar @Trueonly642982 juga menyebut, “Cara pria ini dan kelompoknya tidak peduli untuk mempromosikan diri mereka sendiri sungguh mencengangkan.”