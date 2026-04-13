Meski Kecewa ke Virgoun dan Lindi Fitriyana yang Hamil Duluan, Eva Manurung: Cucu Itu Berkat

Eva Manurung tidak enak makan hingga nyaris pingsan pikirannya terbebani oleh kasus Inara Rusli. (Instagram @evamanurung21)
JawaPos.com - Eva Manurung selaku ibunda mengungkapkan kekecewaannya terhadap Virgoun dan Lindi Fitriyana yang hamil duluan sebelum mereka menikah.
Meski sempat merasa kecewa, Eva Manurung akhirnya berusaha menerima kenyataan dengan cara mengubah cara pandangnya terkait kehamilan Lindi Fitriyana.
Reaksi Eva Manurung pada saat baru dikabari Lindi dan Virgoun pada saat itu, dia menyatakan anak yang ada dalam kandungan Lindi merupakan anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri dan disambut dengan tangung jawab.
“Jauh sebelumnya (sebelum hari pernikahan,red) sudah ngomong sama saya, mereka excuse me ke saya kejadiannya sudah begini,” ujar Eva Manurung.
Eva Manurung mencoba melihat sisi positif dari kehadiran calon cucunya. Dis menilai setiap anak yang lahir membawa rezeki dan kebahagiaan bagi keluarga.
“Cucu itu berkat. Keluarga bertambah, berkat pun bertambah. Jangan sampai cucu saya tertolak,” tegasnya.
Menurut Eva Manurung, tanggung jawab sebagai orang tua harus tetap diutamakan, terlepas dari situasi yang terjadi sebelumnya. Ia pun setuju atas keputusan mempertahankan kehamilan sebagai langkah yang tepat.
“Saya bahagia, Lindi 8 tahun berkeluarga nggak pernah hamil sampai akhirnya bercerai," tuturnya.
Eva Manurung tidak masalah kehamilan Lindi diketahui publik. Dia justru akan lebih merasakan kesedihan apabila ketika cucunya lahir, Eva tidak bisa mengendong diperlihatkan ke hadapan publik.
