Eva Manurung Benarkan Lindi Fitriyana Hamil Duluan

Lindi Fitriyana, istri penyanyi Virgoun terlihat dengan perut membuncit. Netizen menduga Lindi hamil duluan. (Instagram: lambe_turah)
JawaPos.com - Kabar yang sempat berembus kencang di media sosial perihal Lindi Fitriyana hamil duluan sebelum menikah akhirnya dibenarkan oleh Eva Manurung selalu ibunda dari penyanyi Virgoun.
Ia mengungkapkan bahwa pada saat pernikahan berlangsung, kondisi kehamilan Lindi Fitriyana sudah memasuki usia yang cukup besar.
"Betul (hamil), sekarang sudah masuk 7 bulan. Pada waktu pernikahan itu sudah hampir 5 bulan(usia kehamilannya)," ujar Eva Manurung.
Eva mengaku sudah tahu perihal kehamilan Lindi Fitriyana jauh sebelum acara pernikahan digelar. Dia tahu karena mendapat curhatan langsung dari Lindi dan dibenarkan oleh Virgoun.
Eva Manurung tidak membenarkan tindakan yang dilakukan Virgoun dan Lindi. Namun, perbuatan itu sudah terjadi dan tidak mungkin dapat diubah atas apa yang sudah terjadi.
Menurut Eva Manurung, dirinya hanya meminta pernikahan agar cepat dilaksanakan. Akan tetapi, mereka punya alasan tersendiri kenapa memutuskan memperlambat pernikahan.
Keputusan menunda pernikahan bukan karena tidak adanya kesiapan dari Virgoun dan Lindi, melainkan karena kedua belah pihak sepakat memilih tanggal yang dianggap istimewa, berkesan, dan dikenang.
"Kenapa nikahnya agak terlambat? Karena kedua belah pihak minta tanggal cantik 26.2.26..Sudah disiapkan, tapi mereka yang menentukan tanggal maunya di tanggal itu," ungkap Eva Manurung.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026
Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming!
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik