Eva Manurung Benarkan Lindi Fitriyana Hamil Duluan

JawaPos.com - Kabar yang sempat berembus kencang di media sosial perihal Lindi Fitriyana hamil duluan sebelum menikah akhirnya dibenarkan oleh Eva Manurung selalu ibunda dari penyanyi Virgoun.

Ia mengungkapkan bahwa pada saat pernikahan berlangsung, kondisi kehamilan Lindi Fitriyana sudah memasuki usia yang cukup besar.

"Betul (hamil), sekarang sudah masuk 7 bulan. Pada waktu pernikahan itu sudah hampir 5 bulan(usia kehamilannya)," ujar Eva Manurung.

Eva mengaku sudah tahu perihal kehamilan Lindi Fitriyana jauh sebelum acara pernikahan digelar. Dia tahu karena mendapat curhatan langsung dari Lindi dan dibenarkan oleh Virgoun.

Eva Manurung tidak membenarkan tindakan yang dilakukan Virgoun dan Lindi. Namun, perbuatan itu sudah terjadi dan tidak mungkin dapat diubah atas apa yang sudah terjadi.

Menurut Eva Manurung, dirinya hanya meminta pernikahan agar cepat dilaksanakan. Akan tetapi, mereka punya alasan tersendiri kenapa memutuskan memperlambat pernikahan.

Keputusan menunda pernikahan bukan karena tidak adanya kesiapan dari Virgoun dan Lindi, melainkan karena kedua belah pihak sepakat memilih tanggal yang dianggap istimewa, berkesan, dan dikenang.