Sischa Widya Maharani
13 April 2026, 20.50 WIB

Blunder di Coachella! Sabrina Carpenter Minta Maaf Usai Rasis Terhadap Budaya Arab

BTS Sabrina Carpenter saat konser solonya di LA. (Instagram @sabrinacarpenter)

JawaPos.com - Penampilan Sabrina Carpenter di Coachella mendadak menjadi perbincangan hangat setelah sebuah momen tak terduga terjadi di atas panggung.

Saat sedang tampil, seorang penggemar di antara penonton mengeluarkan suara Zaghrouta yaitu seruan khas budaya Arab yang biasa digunakan untuk merayakan kebahagiaan.

Namun, Sabrina tampaknya tidak mengenali suara tersebut dan mengira itu adalah yodel (teknik vokal unik yang melibatkan perubahan nada cepat dan berulang antara suara dada rendah dan falsetto kepala tinggi).

Ia bahkan sempat berkomentar secara spontan di atas panggung dengan menyebut tidak menyukainya.

"Kurasa aku mendengar seseorang bernyanyi yodel. Apakah itu yang kau lakukan? Aku tidak suka," ucap spontan penyanyi lagu Espresso.

Tak lama kemudian, hal tersebut memicu reaksi dari penggemar yang mengatakan bahwa itu adalah bagian dari budaya mereka.

Video singkat itu langsung menjadi viral setelah video kejadian tersebut tersebar luas di media sosial.

Banyak netizen mengkritik Sabrina karena dianggap kurang peka terhadap keberagaman budaya terutama dalam acara sebesar Coachella yang berskala internasional.

Menanggapi kontroversi tersebut, Sabrina akhirnya menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial pribadinya.

"Saya mohon maaf, saya tidak melihat orang ini dengan mata saya dan tidak dapat mendengar dengan jelas,” tulisnya yang dikutip dari Variety.

