Bollywood Berduka, Penyanyi Playback Legendaris India Asha Bhosle Meninggal Dunia pada Usia 92 Tahun

JawaPos.com - Penyanyi playback legendaris India, Asha Bhosle, yang suaranya mendefinisikan musik Bollywood sepanjang tahun 1970-an dan 80-an, meninggal dunia di Mumbai pada usia 92 tahun.

Seperti dilansir dari Al Jazeera, peraih nominasi Grammy dua kali ini meninggal pada Minggu (12/4) di Rumah Sakit Breach Candy, tempat ia dirawat akibat kelelahan ekstrem dan infeksi dada.

“Ibu saya meninggal dunia hari ini. Upacara pemakamannya akan diadakan besok di Shivaji Park, Mumbai,” kata putranya, Anand Bhosle, kepada wartawan.

Bhosle merekam lebih dari 12.000 lagu dalam berbagai bahasa India selama kariernya yang berlangsung selama tujuh dekade.

Tak hanya itu, Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan ia sangat sedih atas kematian penyanyi legendaris ini. Dalam sebuah unggahan di X, Presiden India Droupadi Murmu mengatakan kematiannya adalah kehilangan yang tak tergantikan bagi para pecinta musik.

Lahir pada 8 September 1933 dari keluarga musisi, Bhosle mulai bernyanyi sejak kecil bersama kakak perempuannya, Lata Mangeshkar, setelah kematian ayah mereka.

Sering dibandingkan dengan Mangeshkar, yang dipuja sebagai "burung bulbul India" yang meninggal pada tahun 2022, Bhosle menempuh jalannya sendiri, merangkul berbagai genre mulai dari pop hingga folk. Kehidupan awalnya ditandai dengan perjuangan, termasuk pernikahan yang penuh gejolak pada usia 16 tahun.

Ia kemudian menjadi salah satu suara paling serbaguna dan terkenal di perfilman India, menerima Penghargaan Dadasaheb Phalke yang bergengsi pada 2001 dan meraih dua nominasi Grammy.

Bhosle juga berkolaborasi dengan artis global hingga usia senjanya, termasuk penampilan terbarunya di album band virtual Inggris Gorillaz, The Mountain (Parvat).