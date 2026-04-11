Tanggapan Clara Shinta Dikabarkan Rujuk dengan Alexander Assad Usai Bongkar Bukti Video Tak Senonoh

Selebgram Clara Shinta dan suami, Alexander Assad. (Instagram: clarashintareal)
JawaPos.com - Selebgram Clara Shinta dikabarkan rujuk dengan suaminya, Alexander Assad, setelah sempat membongkar bukti video call tak senonoh dilakukan suaminya dengan wanita lain.
Clara Shinta memberikan tanggapan soal dirinya rujuk dengan Alexander Assad. Dia seolah membantah kabar yang sempat beredar tersebut.
"Berita merajalela buat kesimpulan sendiri. Au ahh," tulis Clara Shinta dalam unggahanya di Instagram Story.
Perempuan berhijab tersebut membantah kabar dirinya rujuk dengan Alexander Assad. Hal itu semakin diperkuat dengan Clara Shinta menghapus foto-foto kebersamaannya dengan sang suami di akun media sosialnya.
Sebelumnya, Clara Shinta mengisyaratkan bahwa dirinya tidak akan mempertahankan rumah tangganya bersama Alexander Assad setelah dia mengantongi bukti adanya video call sex (VCS) dilakukan sang suami dengan wanita lain.
Clara Shinta pada waktu itu mendoakan agar Alexander Assad berjodoh dengan wanita yang sempat diajaknya untuk melakukan VCS. Dia mengisyaratkan sudah ikhlas untuk melepaskan suaminya itu.
Clara Shinta telah menyampaikan permintaan maaf ke publik karena sempat mengunggah bukti VCS suaminya dengan wanita lain yang memperlihatkan ketelanjangan di media sosial.
Dia mengaku spontan mengunggah bukti VCS tersebut lantaran terbawa emosi sampai tidak dapat berpikir secara jernih usai melihat bukti Alexander Assad melakukan perbuatan tak senonoh.
