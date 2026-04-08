Bongkar Bukti Video Call Tak Senonoh Suami, Clara Shinta: Saya Tidak Mengambil Keuntungan

Selebgram Clara Shinta dan suami, Alexander Assad. (Instagram: clarashintareal)
JawaPos.com - Clara Shinta sempat viral di media sosial dan menjadi sorotan publik luas, beberapa waktu lalu.
Penyebabnya, sang selebgram membongkar bukti video call tak senonoh diduga dilakukan suaminya, Alexander Assad, dengan wanita yang tampak bertelanjang.
Clara Shinta mengunggah bukti tak senonoh tersebut di akun media sosialnya lantaran terbawa emosi usai mengetahui suaminya melakukan perbuatan tidak terpuji. Dia mengaku sakit hati sampai kehilangan akal sehat untuk berpikir secara jernih.
Clara Shinta pun menyampaikan permintaan maaf ke publik atas kesalahan yang telah dia lakukan, mengunggah konten tak senonoh sehingga diakses oleh banyak orang.
Menurut Clara Shinta, dirinya sama sekali tidak mengambil keuntungan di balik viralnya dirinya usai mengunggah bukti video call tak senonoh Alexander Assad dengan seorang wanita diduga bernama Tri Indah R.
"Saya juga ingin menegaskan bahwa tidak ada sedikit pun niat dari saya untuk mengambil keuntungan dari situasi ini," ujar Clara Shinta dalam unggahannya di Instagram.
Bukti dia tidak mau mengambil keuntungan dari kejadian tersebut, Clara Shinta secara tegas menyatakan dirinya menolak segala bentuk undangan berkaitan dengan hal itu.
"Oleh karena itu, saya dengan tegas menolak segala bentuk undangan, endorsement, maupun podcast yang bertujuan mengangkat atau memanfaatkan permasalahan pribadi ini," katanya.
Tak hanya minta maaf atas unggahan tak senonoh soal bukti video call suaminya dengan wanita lain. Clara Shinta juga menyampaikan permohonan maaf atas setiap unggahannya di media sosial yang mungkin saja membuat kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja.
