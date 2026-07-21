Pemain Spanyol Otomatis Kehilangan Hampir Setengah dari Uang Hadiah Piala Dunia 2026

timnas spanyol
JawaPos.com - Spanyol telah menambahkan bintang kedua ke lambang jersey mereka setelah kemenangan 1-0 atas Argentina di babak perpanjangan waktu pada final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium.
Setelah mendominasi Lionel Messi dan kawan-kawan sepanjang pertandingan dan hanya membiarkan mereka melepaskan dua tembakan di waktu normal dan perpanjangan waktu, Ferran Torres mencetak satu-satunya golnya di turnamen ini pada menit ke-106 untuk mengamankan trofi bagi La Roja. Namun, hadiah finansial untuk pencapaian bersejarah itu tidak akan secemerlang trofi itu sendiri.
Skuad Luis de la Fuente seharusnya mendapatkan bayaran besar dari Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol atas kemenangan mereka, namun sebagian besar dari keuntungan itu ditakdirkan lenyap sebelum sampai ke rekening bank mereka.
Menurut Gestha (melalui The Mirror), serikat pekerja Spanyol yang mewakili para ahli Badan Pajak, setiap anggota dari 26 pemain dalam skuad tersebut berhak menerima pembayaran kotor sebesar EUR 754.701,92 (Rp 15,4 miliar) karena mengangkat trofi tersebut.
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Angka tersebut berasal dari kesepakatan yang berlaku dengan RFEF, di mana para pemain menerima 45% dari sekitar EUR 44 juta (Rp 899,2 miliar) yang diberikan FIFA kepada federasi karena memenangkan turnamen, atau sekitar EUR 19,8 juta (Rp 404,6 juta) yang dibagi di antara para pemain dalam skuad, setelah dilaporkan hanya setuju untuk menerima bonus besar setelah mencapai tahap akhir.
Angka utama tersebut menyusut secara signifikan setelah pajak penghasilan diterapkan. Sebanyak 17 anggota skuad yang bermain sepak bola klub di Spanyol dikenakan tarif pajak penghasilan pribadi yang mencapai 49,5%, tergantung pada Komunitas Otonom mana mereka tinggal di negara tersebut, dengan tarif di Madrid sekitar 45%, Negara Basque 49%, dan Catalunya berkisar antara 47% hingga 49,5%.
Dalam skenario terbaik, seorang pemain yang berbasis di Spanyol akan membawa pulang sekitar EUR 385.000 (Rp 7,8 miliar), angka yang turun menjadi sekitar EUR 353.500 (Rp 7,2 miliar) pada tarif yang lebih tinggi.
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Nama-nama yang terkena dampak termasuk Lamine Yamal, Pedri, Gavi, dan Dani Olmo, karena kas negara Spanyol diperkirakan akan mengumpulkan sekitar GBP 5 juta dari para pemain yang bermain di dalam negeri saja.
Mereka yang bermain di luar negeri, seperti peraih Bola Emas Rodri, David Raya, dan Mikel Merino, menghadapi situasi pajak yang berbeda sama sekali, yang diatur oleh aturan kependudukan dan perjanjian penghindaran pajak berganda di negara masing-masing, di samping pajak yang terutang di seluruh negara tuan rumah Piala Dunia.
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