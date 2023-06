Viral Lisa BLACKPINK Mendapat Nintendo Switch dari Penggemar saat Konser di Melbourne

JawaPos.com - Media sosial dihebohkan dengan video Lisa Blackpink mendapatkan Nintendo Switch dari salah seorang penggemar pada penghujung konser BLACKPINK di Melbourne, Australia, pada Minggu (11/6).

Hal itu bermula dari Lisa dkk menyanyikan lagu berjudul 'As If It’s Your Last' sebagai lagu pamungkas penampilan mereka dalam gelaran konser Born Pink di Australia. Lisa dkk sedang asyik bernyanyi sambil dance santai.

Tiba-tiba saja salah seorang penggemar memperlihatkan Nintendo Switch ke arah Lisa BLACKPINK. Awalnya dia tak mengetahuinya, sampai akhirnya Rose memberi tahu Lisa dengan cara menepuk bahunya. Dia pun meminta Lisa untuk melihat ke arah salah satu penggemar yang berada tidak jauh di depan mereka.

Sedetik kemudian Lisa BLACKPINK mendekatkan diri ke bibir panggung dan menjulurkan tangannya meminta Nintendo Switch yang diperlihatkan kepada dirinya. Tidak berinteraksi secara langsung dengan penggemar, Nintendo Switch diberikan ke Lisa melalui bantuan salah satu petugas kemananan.

Momen saat Lisa Blackpink bermain game usai mendapatkan Nintendo Switch dari salah satu penggemar di penghujung konser Blackpink di Melburne, Australia. (TikTok @jeremuu)

"Memberikan Nintendo Switch milikku ke Lisa untuk dia selesaikan balapanku,” demikian suara pengunggah video itu di akun TikTok @jeremuu.

Usai memegang konsol game, Lisa BLACKPINK dalam posisi duduk jongkok langsung memeganginya dengan kedua tangannya. Lisa terlihat memainkan game dan sejurus kemudian, perempuan 26 tahun tersenyum, berdiri dan terlihat fokus memainkannya.

Tak lama kemudian, Lisa BLACKPINK ikut menari mengikuti alunan musik. Dia pun tersenyum lebar sampai akhirnya memberikan Nintendo Switch di tangannya kepada sang pemilik. Setelah itu, Lisa berlari ke arah anggota Blackpink lainnya.

Momen Lisa BLACKPINK memainkan Nintendo Switch ternyata disukai banyak orang dan viral di media sosial. Terbukti, video unggahan akun TikTok @jeremuu sudah ditonton sebanyak 3,6 juta lebih dan disukai lebih dari 794 ribu sampai sekarang. Video itu juga dibagikan sejumlah pengguna lainnya di media sosial.