Inge Anugrah Ogah Rujuk, Perjuangkan Haknya Bertemu Anak Tanpa Harus Izin Ari Wibowo

JawaPos.com - Inge Anugrah mengaku sudah mantap bercerai dari Ari Wibowo. Dia juga sudah menutup peluang rujuk. Dia tak ingin mengalami momen berulang yang jadi masalah di pernikahan mereka.

“The thing is, aku takutnya menjadi repeating cycle. Karena kebiasaan doang, terbiasa ada aku, tapi tanpa ada perubahan yang signfikan, akan ada balik ke repeating cycling kayak yang selama ini terjadi. I dont think I am ready for that,” ujar Inge Anugrah di YouTube dr Richard Lee, Senin (5/6) malam seperti dikutip Pojoksatu.id (Jawa Pos Group).

Inge berharap perpisahannya dari Ari Wibowo berjalan tanpa perseteruan. “Iya (bulat bercerai). Tapi aku sangat berharap perceraiannya baik-baik saja demi anak-anak,” jelas Inge.

“Tetap kita bisa asyik jadi teman, tanpa dendam kayak berusaha menjatuhkan satu sama lain, what for? We adult,” sambungnya.

Baca Juga: Bantah Selingkuh dari Ari Wibowo, Inge Anugrah: Aku Nggak Bahagia, Nggak Didengar, Merasa Kecil

Inge mengatakan setiap kejadian akan jadi kenangan, sama seperti yang sedang mereka alami. Karennya, dia berharap perceraian ini dipermudah menjadi kenangan yang baik.

“Dalam beberapa bulan atau satu tahun ke depan ini akan jasi masa lau doang, jadi kenapa tidak kita buat simpel aja,” tambah Inge.

Secara pribadi, Inge akan berusaha tak mengumbar atau menjelekkan Ari Wibowo di tengah proses cerai ini. “Aku akan berusaha enggak jelekin dia. Dia papanya anak-anak. Kami pernah saling jatuh cinta, biar jadi memori indah jangan ujungnya jadi pahit,” lanjutnya.

Baca Juga: Skenario Pisah Baik-baik dengan Ari Wibowo Berantakan, Begini Cerita Inge

Saat ini, Inge Anugrah hanya ingin memperjuangkan haknya untuk bisa bertemu kedua anakya secara bebas tanpa harus melalui izin Ari Wibowo.

“Aku enggak mau dibatas-batasin, kapanpun aku mau ketemu Kenzo, Marco. Jadi aku mau surat gugatan yang ditulis harus ada izin dia (Ari untuk ketemu anak) aku enggak mau,” tegasnya.

Kemudian, dia akan melanjutkan hidup dan mencari nafkah sendiri. “Kalau untuk kerja aku bisa kerja keras, harta bisa aku cari, ini bukan soal uang. Ini tentang hakku sebagai seorang ibu, semoga pengadilan berpihak ke aku,” pungkas Inge Anugrah.