Bantah Selingkuh dari Ari Wibowo, Inge Anugrah: Aku Nggak Bahagia, Nggak Didengar, Merasa Kecil

JawaPos.com - Inge Anugrah membantah dirinya selingkuh yang disebut sebagai penyebab digugat sang suami Ari Wibowo. Baginya pernikahan mereka tak lagi bahagia sejak lima tahun lalu. Inge Anugrah mengaku bingung mengapa Ari Wibowo mengungkapkan dirinya selingkuh.

“Enggak (selingkuh) dokter. Aku punya banyak teman, yes. Aku punya banyak teman cowok, cewek, yes. Yang cong juga banyak banget. Terutama anak-anak yang fit yang suka workout. So, no, aku (tidak) selingkuh yang seperti dimaksudkan, tidak,” ujar Inge di YouTube dr Richard Lee, Senin (5/6), dikutip Pojoksatu.id (Jawa Pos Group).

Inge tak menampik punya teman dekat yang belakangan jadi teman curhatnya. “Tapi aku punya teman cowok, teman curhat, recently,” sambung Inge.

Inge mengungkapkan sejatinya dirinyalah sebenarnya ingin berpisah dari Ari Wibowo sejak lama, meski pada akhirnya dia yang digugat. Dia menyebut ingin bercerai karena persoalan di pernikahan mereka tak juga diperbaiki. Dan, jika membaik polanya akan sama dan terulang lagi.

Inge makin putus asa dengan pernikahannya, karena keinginannya untuk bersama-sama mendatangi konseling pernikahan tak direspons. “Berkali-kali aku minta konseling tapi enggak pernah terjadi karena dia enggak mau,” tegasnya.

Inge memahami ketakutan Ari Wibowo yang menyandang status artis, semisal mereka datang ke konseling waktu itu, akhirnya ketahuan pernikahan mereka tak baik-baik saja. Namun, kalau memang sayang dengan pernikahan, harusnya mau memperbaiki semuanya.

“Maksud aku, kalau memang pernikahan kita sebegitu penting kenapa enggak itu dulu (diperbaiki), daripada nama baik,” sambungnya.

Inge mengakui mengapa ingin pisah, karena sudah tidak bahagia, tidak lagi bisa saling tukar pikiran. “Aku merasa enggak bahagia, enggak didengar, merasa kecil, semuanya. Makanya aku ‘ayo perbaiki’ dia engak mau. Akhirnya aku di level situ terus enggak maju-maju, malah ngebatin,” tutur Inge.

Dia sudah berusaha sabar, namun Ari Wibowo tak berubah dan akhirnya keinginan pisah menjadi final.

“Berusaha sabar-sabar tapi tidak, walau menurut Ari mungkin berusaha tapi tidak. Dari lima tahunan, aku enggak langsng minta cerai, aku minta sesi konseling (tapi tidak direspons),” jelasnya.

Dia pun merasa lucu, menjadi yang tergugat cerai saat ini. “Di surat gugatan aku yang digugat. Itu yang sudah terjadi, ya udah. Aku yang minta (cerai) aku yang digugat,” pungkas Inge Anugrah.