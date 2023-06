3 Tahun Penantian, One Ok Rock Bakal Guncang Jakarta

Band rock asal Jepang One Ok Rock sempat berencana mau menggelar konser di Indonesia sekitar 3 tahun silam. Grup musik rock asal Tokyo itu awalnya akan manggung di Istora Senayan, Jakarta, pada 30-31 Mei 2020. Namun konser tersebut terpaksa ditunda pelaksanaannya akibat pandemi Covid-19 mewabah di tanah air dan juga menjangkiti banyak negara di dunia.

Namun, komitmen pihak promotor AEG Presents Asia dan Sound Rhythm kepada para pemilik tiket atas koser yang mengusung tajuk The Eye of the Storm Asia Tour 2020 ternyata tidak ingkar. Terbukti, pihak promotor akan menggelar konser One Ok Rock di tahun ini untuk membayar 3 tahun penantian itu.