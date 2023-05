Sama-sama Korban Perselingkuhan, Inara Rusli Beri Dukungan kepada Dahlia Poland

JawaPos.com - Kabar perselingkuhan dari pihak suami di kalangan selebriti terus bermunculan. Setelah - Kabar perselingkuhan dari pihak suami di kalangan selebriti terus bermunculan. Setelah Inara Rusli membeberkan ihwal perselingkuhan Virgoun Teguh Putra, giliran Dahlia Poland yang juga membeberkan hal serupa melalui unggahan akun media sosial.

Merasa senasib sama-sama menjadi korban perselingkuhan suami, Inara Rusli pun memberikan dukungan terhadap Dahlia Poland. Dia memberikan pujian kepada pemain sinetron Ganteng Ganteng Serigala (GGS) sebagai sosok perempuan yang kuat.

"Ini perempuan mandiri banget. Wonder woman," tulis Inara Rusli sambil menyematkan akun Instagram Dahlia Poland.

Dahlia Poland sendiri membuat unggahan foto bersama anak-anaknya di akun Instagram pribadinya. Sejumlah foto yang diunggah sahabat Ricky Cuaca itu memiliki format hitam putih.

Perempuan kelahiran Amerika Serikat itu merasa harus berjuang keras untuk memastikan kebahagiaan anak-anaknya tanpa harus bergantung pada orang lain. Dahlia Poland seolah mengisyaratkan bahwa dirinya tidak akan menggantungkan hidup diri sendiri dan juga anak-anak kepada Fandy Christian.

"Aku akan bekerja keras demi kamu Nak. Tetap jadi anak-anak paling happy yaaa. I'll do anything for you," tulis Dahlia Poland.

Diketahui, baik Inara Rusli ataupun Dahlia Poland memiliki pola yang sama dalam mengungkap dugaan perselingkuhan suami mereka. Keduanya sama-sama mengungkap bukti yang mengarah ke hubungan spesial pasangannya melalui unggahan media sosial.

Inara Rusli mengunggah surat pernyataan Virgoun soal pengakuannya melakukan hubungan badan dengan wanita lain dan berjanji tidak akan mengulanginya. Sedangkan Dahlia Poland membeberkan chat mesra diduga Fandy Christian bersama wanita lain.

Setelah kabar perselingkuhannya diungkap Inara Rusli , Virgoun Teguh Putra memberikan klarifikasi melalui video YouTube. Dia pun mengakui salah dan meminta maaf ke publik atas kesalahan yang telah dia perbuat.

Sedangkan Fandy Christian, suami Dahlia Poland, masih enggan memberikan komentar terkait dugaan perselingkuhan dirinya. Dia pun tidak membantah atau membenarkan kabar perselingkuhan yang beredar, bermula dari unggahan Dahlia Poland.