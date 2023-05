Harga Tiket Konser Coldplay Resmi Diumumkan, dari Rp 800 Ribu Hingga Rp 11 Juta

JawaPos.com - Setelah sempat simpang siur, harga resmi konser Setelah sempat simpang siur, harga resmi tiket Coldplay yang akan berlangsung pada 15 November mendatang akhirnya diumumkan. PK Entertainment dan TEM Present, promotor konser Coldplay merilis harga tiketnya melalui laman website dan akun media sosial resmi mereka.

konser Harga tiket Coldplay memiliki 11 kategori. Harga tiketnya dibanderol paling murah Rp 800 ribu (CAT 8) dan paling mahal untuk kelas Ultimate Experience dibanderol di harga Rp 11 juta.

"Here is what you have been waiting for. The official layout and ticket prices for #MOTSWT Jakarta," demikian keterangan di akun Instagram PK Entertainment

konser ' Pihak promotor menyatakan bahwa tiket Coldplay Music of The Spheres World Tour Jakarta' yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 15 November 2023 mendatang, hanya bisa didapatkan secara eksklusif melalui coldplayinjakarta.com.

konser Untuk presale, tiket bisa dibeli mulai 17-18 Mei 2023 tepat pda pukul 10.00. Sedangkan tiket Coldplay akan dijual secara resmi mulai tanggal 19 Mei 2023 pada jam yang sama.

konser Berikut daftar lengkap harga tiket Coldplay di Jakarta:

1. Ultimate Experience (CAT 1): Rp 11 juta

2. My Universe (Festival): Rp 5,7 juta

3. CAT 1 (Numbered Seating): Rp 5 juta

4. Festival (Free Standing): Rp 3,5 juta

5. CAT 2 (Numbered Seating): Rp 4 juta

6. CAT 3 (Numbered Seating): Rp 3,25 juta

7. CAT 4 (Numbered Seating): Rp 2,5 juta

8. CAT 5 (Numbered Seating): Rp 1,75 juta

9. CAT 6 (Numbered Seating): Rp 1,25 juta

10. CAT 7 (Numbered Seating): Rp 1,25 juta

11. CAT 8 (Numbered Seating): Rp 800 ribu