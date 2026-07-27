FNC Entertainment Umumkan FNC Kingdom 2026, Konser Keluarga Bertema 'The Floating Bazaar' 

poster the floting bazaar (x @tomsonWoo)

JawaPos.com - FNC Entertainment menyatukan kembali seluruh artisnya dalam konser keluarga tahunan FNC Kingdom 2026.

Menurut laporan dispatch, tradisi sejak 2013 ini dipastikan berlangsung selama dua hari, yakni pada 12-13 Desember 2026, di Pia Arena MM, Yokohama, Jepang.

Tahun ini, konser hadir dengan konsep fantasi berjudul "The Floating Bazaar", menghadirkan pengalaman berbeda bagi para penggemar.

Bertema pasar terapung yang hanya muncul setahun sekali, FNC Kingdom 2026 ingin menggambarkan pertemuan para artis dengan karakter dan warna musik yang beragam dalam satu dunia imajinatif.

Poster resmi yang dirilis memperlihatkan pulau-pulau melayang di langit, melambangkan harmoni dari berbagai talenta yang berada di bawah naungan FNC Entertainment.

Para artis yang dipastikan tampil pun menjadi daya tarik utama. Sebanyak 10 tim akan memeriahkan panggung, yaitu FTISLAND, CNBLUE, Jung Hae In, N.Flying, SF9, P1Harmony, Hi-Fi Un!corn, Ampers&One, AxMxP, serta FLAIR U.

Perpaduan musisi band, grup idola, hingga aktor diyakini akan menghadirkan suasana konser yang semakin istimewa.

Tak hanya penampilan artis, FNC Entertainment juga menyiapkan sejumlah panggung kolaborasi spesial. Band, grup dance, vokalis, hingga para musisi akan dipasangkan dalam kombinasi baru yang belum pernah disaksikan sebelumnya, sehingga menjadi salah satu momen paling dinantikan dalam gelaran tahun ini.

Memasuki penyelenggaraan ke-11, FNC Kingdom terus mempertahankan identitasnya sebagai konser keluarga untuk mempererat hubungan antarpenggemar lintas fandom.

Konsep kreatif yang terus diperbarui setiap tahun menjadi alasan acara ini selalu dinanti oleh penggemar FNC Entertainment, khususnya di Jepang.

Informasi lebih lanjut mengenai jadwal, penjualan tiket, dan detail acara akan diumumkan melalui situs resmi FNC Entertainment Jepang serta media sosial resmi masing-masing artis.