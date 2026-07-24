Konser Pitbull Paksa FK Kauno Zalgiris Pindah Kandang, Mimpi Bermain di Liga Champions Terganggu

JawaPos.com - FK Kauno Zalgiris harus menerima kenyataan pahit menjelang pertandingan penting di babak kualifikasi Liga Champions. Klub asal Lithuania itu dipastikan tidak bisa memainkan laga kandang di stadion sendiri karena venue yang biasa mereka gunakan telah lebih dulu dipesan untuk konser penyanyi rap dunia, Pitbull.

Situasi tersebut tentu menjadi pukulan bagi FK Kauno Zalgiris. Bermain di kandang sendiri biasanya menjadi keuntungan besar, terutama pada pertandingan sekelas kualifikasi Liga Champions yang menentukan langkah menuju fase berikutnya.

Pelatih FK Kauno Zalgiris Zeljko Sopic tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Dia bahkan melontarkan komentar yang cukup menyita perhatian ketika menanggapi kondisi tersebut. "Kami tahu kami tidak bisa bermain di stadion kami sendiri, hanya karena konser siapa pun itu," ujar Sopic.

Pernyataan tersebut bukan ditujukan secara personal kepada Pitbull, melainkan merujuk pada nama panggung sang musisi yang memang berarti anjing pitbull. Meski begitu, komentar itu langsung menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Sebelum memutuskan bermain di tempat lain, Kauno Zalgiris sebenarnya telah berusaha mencari solusi. Salah satunya dengan mengajukan permintaan kepada calon lawan mereka dari Kepulauan Faroe untuk menukar jadwal pertandingan.

Namun, usul tersebut akhirnya ditolak. Alasannya, tanggal yang diajukan bertepatan dengan perayaan Hari Santo Olav (St. Olav's Day), yang merupakan hari nasional di Kepulauan Faroe. Pada momen tersebut, berbagai kegiatan resmi dan perayaan masyarakat digelar sehingga perubahan jadwal dianggap tidak memungkinkan.

Akibatnya, Kauno Zalgiris tidak memiliki banyak pilihan selain memainkan pertandingan di luar stadion kebanggaan mereka. Kondisi ini membuat mereka kehilangan dukungan penuh dari suporter yang biasanya memenuhi tribune kandang.

Kasus bentroknya agenda olahraga dengan konser musik sebenarnya bukan hal baru di Eropa. Stadion multifungsi memang kerap digunakan untuk berbagai acara besar, mulai dari konser hingga festival hiburan.