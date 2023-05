Aespa Pecahkan Rekor Penjualan Mini Albumnya Sendiri Lewat Rilisan Anyar 'MY WORLD'

Untuk BLACKPINK sendiri, album mereka yang berjudul BORN PINK berhasil terjual sebanyak 2 juta stok pre-order di momen perilisannya pada September 2022 lalu.

Mini album MY WORLD milik Aespa memiliki 6 buah lagu di dalamnya. Lagu-lagu tersebut adalah 'Spicy', 'Welcome To MY World ', 'I’m Unhappy', 'Salty & Sweet', 'Thirsty', dan 'Till We Meet Again'.