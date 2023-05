Dari 59th Baeksang Arts Awards: Park Eun-bin Menangkan Daesang, Song Hye-kyo Aktris Terbaik

JawaPos.com – Penonton sempat khawatir ketika nama Park Eun-bin tidak disebut sebagai pemenang dalam 59th Baeksang Arts Awards yang digelar Jumat (28/4) lalu waktu setempat di Paradise City, Incheon. Namun, rasa waswas itu berganti lega dan bangga ketika Eun-bin membawa pulang Daesang Grand Prize, kemenangan tertinggi di Baeksang Arts Awards.

Eun-bin menang besar berkat perannya sebagai Woo Young-woo, pengidap gangguan spektrum autisme yang superpintar. Young-woo berhasil meniti karier sebagai pengacara dalam drama bertajuk Extraordinary Attorney Woo itu.

’’Aku mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah menonton dan mendukung acara ini. Cinta dan perhatian luar biasa yang diterima Woo Young-woo telah melampaui semua ekspektasi,’’ kata Eun-bin dari atas panggung, sambil menitikkan air mata haru.

Extraordinary Attorney Woo menjadi show non-Inggris keenam terpopuler di Netflix sepanjang masa, serta menempati daftar 10 teratas Global Non-English selama 20 pekan. Eun-bin berharap perannya dalam drama itu bisa membantu orang lain untuk memahami spektrum autisme.

Dia juga membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan keberanian dalam memerankan karakter itu.

’’Sebagai aktor, aku sangat prihatin tentang dampak penggambaran karakterku terhadap penonton. Aku takut interpretasiku tentang Woo Young-woo mungkin menyinggung atau menyakiti seseorang,’’ ucapnya. Dia pun lega drama itu telah selesai dan banyak belajar darinya.

Ini adalah kemenangan Baeksang pertama bagi Eun-bin setelah berkarier sebagai aktris cilik sejak 1996. Dia pernah dinominasikan sebagai Best Actress kategori TV untuk perannya di The King’s Affection (2021), tapi kalah oleh Kim Tae-ri (Twenty-Five, Twenty-One).

Di sisi lain, kemenangan juga menjadi milik Song Hye-kyo. Pemeran Moon Dong-eun dalam serial The Glory itu membawa pulang trofi Best Actress (Television). Hye-kyo –yang tampil anggun dalam balutan dress koleksi Avouavou– membuka pidatonya dengan berpura-pura menjadi Dong-eun dan menyapa musuhnya dalam drama itu, Park Yeon-jin (Lim Ji-yeon).

’’Aku menerima penghargaan, Yeon-jin. Aku sangat senang sekarang,’’ ujarnya dari atas panggung, disambut tawa hangat oleh Ji-yeon dari kursinya. Hye-kyo mengaku sangat ingin mendapat penghargaan itu. ’’Terima kasih sudah memberikannya kepadaku,’’ pungkasnya.

Malam itu, The Glory membawa pulang tiga kemenangan. Selain Best Actress (Television) yang dimenangkan Hye-kyo, The Glory juga dinobatkan menjadi Best Drama. Ji-yeon sendiri meraih trofi Best Supporting Actress (Television) atas perannya sebagai Yeon-jin dalam acara yang dipandu Shin Dong-yup, Suzy, dan Park Bo-gum itu. (Soompi/Allkpop/Sportskeeda/adn/c18/len)